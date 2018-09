Agriturismi in costante crescita: +3,3% nel 2017

Agriturismi senza sosta, da 10 anni il trend non intende calare anzi, nel 2017 si è registrato un aumento del 3,3%. Le aziende nate sul territorio italiano sono 23,406 e i clienti segnano un 5,3% in più, arrivando a 12,7 milioni. Un giro d’affari, come viene comunicato dai dati Istat, di 1,36 miliardi di euro solo nel 2017. Da quando il fenomeno ha avuto inizio, all’incirca nel 2007, vi è stata una crescita del 54% per numero di presenze. Se si tralascia un lieve calo nel 2012, il settore è sempre risultato in salita, passando da un valore di 1,08 miliardi nel 2007, agli 1,36 dello scorso anno (+23,5%). Sempre maggiore la conduzione tutta al femminile (+4%) rispetto a quella maschile (+2,9%), con un picco del +20% in Sicilia e del 16% in Calabria, Regioni che grazie al loro contributo portano il Sud a +7,9%. La Toscana detiene il record di aziende rosa, gestite quindi da donne (39,2%).

E’ cambiata nel tempo la concezione di agriturismo, l’azienda oggi tende a volere certificati Dop e Igp per le proprie produzioni, in modo da poter offrire ai propri clienti prodotti sempre più riconosciuti e di qualità. Questo perché vi sarebbe un’attenzione particolare da parte dei viaggiatori al cibo, alle tradizioni culinarie del territorio e alla ristorazione in generale, e, secondo le previsioni di agriturismo.it, questo trend nel 2018 dovrebbe fruttare al settore circa 10 milioni. Le proposte degli agriturismi risultano molteplici: sono 8,225 le aziende che propongono sia ristorazione che alloggio. 10,757 quelle con attività agrituristiche e 1,987 le attività che offrono le quattro tipologie esistenti, quali alloggio, ristorazione, degustazione e altre possibili svaghi.