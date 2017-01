Bellezza: i cibi che aiutano pelle e capelli

Chi non vorrebbe curare la bellezza e la salute della propria pelle, concedendosi però la dolce tentazione di un po’ di cioccolato fondente? Ebbene, le due cose sono tutt’altro che impossibili da unire.

Non a caso, il cioccolato è proprio tra quei cibi che secondo gli esperti sono i principali alleati, in alimentazione, di una pelle al top. Tra le sue proprietà, infatti, il cioccolato aiuta la pelle a rimanere perfettamente idratata, proteggendola inoltre dai danni del sole. E al contrario di quanto non vogliano le più diffuse credenze popolari, il cioccolato – fondente, però, e almeno al 60% - non è tra le cause del presentarsi dell’acne.

Un altro cibo particolarmente indicato per la cura della pelle e dei capelli sono le ostriche. Queste, conosciute perlopiù in cucina come potente pietanza afrodisiaca, sono infatti naturalmente ricche di zinco, fondamentale nel processo di rinnovamento e riparazione delle cellule, contribuendo contemporaneamente alla salute di unghie, occhi e capelli.

Proseguendo tra i consigli degli esperti, è impossibile non imbattersi nei benefici che gli edamame garantiscono alla pelle. Ricchi di isoflavoni, questi piccoli e verdi baccelli di soia – noti soprattutto a chi è habitué della cucina giapponese – sono utilissimi per preservare le proteine di collagene naturalmente presenti nella pelle, contrastando così il presentarsi degli effetti più evidenti dell’invecchiamento.

Infine anche le noci, se inserite nella dieta di tutti i giorni – anche in insalata o nei dessert - possono trasformarsi in alleati per la cura e la bellezza di pelle e capelli.

Queste, infatti, sono un toccasana in entrambi i casi grazie all’alta concentrazione di acidi grassi omega 3 e di vitamina E che sprigionano. Non a caso, non sono necessarie grandi quantità di noci per poter godere dei numerosi benefici che possono apportare: pelle liscia, capelli sani, occhi più luminosi e ossa più forti.