Cambio di stagione autunnale: come contrastare i suoi effetti

La fine di settembre è segnata dal cambio di stagione. Esso può scatenare effetti devastanti sul nostro organismo e sulla nostra psiche.

Ogni cambio stagionale è segnato inevitabilmente da mutamenti climatici a cui il nostro corpo nel primo periodo stenta ad abituarsi. Gli esperti denominano gli effetti del cambio stagionale “seasonal affective disorder”. È una vera e propria sindrome psicologica legata al numero di ore di luce. Nota anche come sindrome invernale.

I principali sintomi sono emicrania, insonnia, inappetenza, palpitazioni, disturbi all’apparato respiratorio. A livello psichico la sindrome si manifesta sotto forma di nervosism., repentini sbalzi d’umore, stanchezza, astenia. Basta solo una giornata uggiosa per sentirsi improvvisamente malinconici e depressi. In autunno, rispetto alla primavera, gli effetti sulla nostra psiche sono più acuti perché questa è la stagione segnata dall’abbassamento delle temperature, dalla riduzione delle ore di luce e dalle giornate di pioggia intensa.

I cambiamenti climatici autunnali spingono il nostro organismo a produrre più melatonina rispetto alla serotonina, l’ormone del benessere. Lo stesso accade nella specie animale. Si spiega così la condizione del letargo che caratterizza molti mammiferi. Ecco i suggerimenti per contrastare il “seasonal affective disorder” e vivere l’autunno serenamente:

- Godersi le ore di luce: sfruttate al massimo i momenti della giornata in cui c’è il sole come la pausa pranzo. Invece di rimanere in ufficio potreste pranzare all’aperto. Approfittare del weekend per organizzare gite fuori porta o passeggiate in riva al mare. L’umore si rinvigorirà. Vi sentirete improvvisamente più vitali e ottimisti;

- Attenzione al ritmo sonno-veglia: le vacanze sono finite e bisogna riabituare il nostro organismo agli orari costanti che segnano le giornate lavorative;

- Maggiore idratazione: assumere almeno due litri di acqua al giorno;

- Alimentazione sana: integrare la propria dieta son sali minerali e vitamine contenuti in frutta e verdura. Servono per affrontare al meglio la stanchezza che contraddistingue questo cambio di stagione;

- Stimolare la serotonina: l’ormone del buonumore va stimolato assumendo magnesio (noto per le sue proprietà anti stress). Bastano due quadratini di cioccolato extra fondente (almeno al 75%) da mangiare regolarmente;

- Svolgere attività stimolanti: ritagliatevi del tempo libero per svolgere attività piacevoli come leggere, imparare uno strumento musicale, dipingere, scrivere. Può essere utile anche svolgere attività rilassanti come praticare yoga e meditazione.