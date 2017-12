Capodanno, i party look per iniziare alla grande il 2018

Neanche il tempo di salutare il Natale che è già il momento di pensare a Capodanno: ecco le idee moda per il look da indossare durante la notte di San Silvestro.

Glitter, paillette, oro, satin e velluto sono i benvenuti a Capodanno e con i giusti accorgimenti possono vestire tutte le silhouette, anche quelle curvy o leggermente provate dalle abbuffate natalizie dei precedenti giorni.

Se proprio non si riesce resistere al fascino dell’abito oro, questa è senz’altro l’occasione dell’anno più adatta per indossarlo. Osare va bene, ma occhio a sceglierne uno adatto alle proprie forme.

Rimanendo in tema, sono altrettanto consigliati i minidress con scollo a v sul décolleté. Per la fantasia via libera a lustrini, stelle e inserti metallici, perfetti per la festa.

Per la notte di Capodanno, un altro capo perfetto è la tuta elegante, che cade morbida lungo i fianchi e mette in risalto il décolleté donando il massimo sex appeal.

Una scelta di classe è invece l’abito in velluto, in tinta unita od opaco con punte di verde scuro, impreziosito magari da una mantella a frange.

Le più classiche possono optare per un total black con cintura sotto al seno o per un abito vintage stretto in vita e spalline svolazzanti aperte all’altezza delle scapole.

Se a Capodanno si desidera mascherare qualche rotondità post natalizia, si può scegliere un abito leggero in chiffon che mette in mostra le spalle o ancora un modello a vita alta con gonna ampia e lunga fino al ginocchio.

Infine per quanto riguarda gli accessori di Capodanno, gli esperti di moda consigliano gli stivali stiletto al ginocchio e la mini borsa gioiello a tracolla.