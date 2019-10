Giovani più alti al Nord: colpa dell'inquinamento

Le differenze tra i giovani italiani del Nord e del Sud sono spesso argomento di cronaca. Livello di istruzione scolastica, alimentazione e frequenza nel controllo della propria salute sono argomenti che finiscono spesso sotto la lente di ingrandimento del dato statistico, a evidenziare un gap profondo che affonda le sue radici nella storia d’Italia.

Stavolta un altro dato statistico racconta la diversità, ma non si tratta di un'informazione completamente positiva, per via delle cause che potrebbero averlo generata: i giovani del Nord Italia sono più alti in media dei loro coetanei del Sud Italia. Ma a influire sull’altezza sarebbe stato l’inquinamento.

A dirlo è un’indagine realizzata dall’Università degli Studi di Padova in Puglia e Veneto, che ha coinvolto giovani - 1.426 veneti e 891 pugliesi - di età compresa tra i 18 e i 20 anni. I profili dei volontari sono stati scelti nell’ambito del progetto di prevenzione andrologica DiGit-Pro promosso dalla Fondazione Foresta.

I risultati: l’altezza media degli studenti veneti maschi si attesta sui 179,4 centimetri, quella dei pugliesi sui 177,4 centimetri. La differenza tra le studentesse è invece più sottile, 165 centimetri delle venete contro 164 delle pugliesi.

“ Questa osservazione - chiariscono i ricercatori coinvolti, in una nota - è importante poiché potrebbe essere conseguenza di un più alto tasso di inquinamento ambientale nel Nord, che interferendo soprattutto con l'attività degli ormoni maschili, può determinare proprio nel maschio un aumento della lunghezza degli arti e quindi dell'altezza generale ”.

In effetti, tra i giovani veneti è stato notato uno squilibrio tra lunghezza del tronco e delle gambe e un probabile ritardo nel blocco della crescita per via delle sostanze inquinanti con cui vengono a contatto durante la loro vita quotidiana.