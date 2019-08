Instagram, arriva il nuovo sticker "donazioni"

“Donazione”, è la nuova funzione di Instagram. Non solo localizzazione e filtri, da oggi Instagram ci consente di essere più "generosi". Sì, perchè è arrivato in Italia il nuovo tasto "donazioni", che permette di raccogliere fondi destinati alle organizzazioni no profit. Si tratta di uno sticker, che introduce a una raccolta fondi della durata di 24 ore, come si addice alle stories. Le organizzazioni rispondenti ai requisiti stabiliti possono accedere direttamente alla piattaforma per creare una storia a sostegno della propria causa o del proprio progetto. L'importo ottenuto attraverso il social delle immagine viene interamente devoluto agli enti prescelti.

L’utilizzo della funzione è molto semplice: bisogna procedere alla creazione di una semplice Instagram stories (cliccando l’immagine del profilo o la fotocamera), scegliere una foto o un video (che si addica alla causa), cliccare sull’icona dello smile in alto a destra e tra gli sticker scegliere l’adesivo “donazioni”, individuare l’organizzazione no profit, digitare il nome della raccolta fondi e procedere alla condivisione della storia, dando il via alla raccolta. Gli unici vincoli imposti dalla social-solidarietà sono: essere in possesso di un profilo Instagram aziendale collegato a una pagina Facebook ed essere abilitati ai pagamenti su Facebook. Non ci resta che cliccare e donare.