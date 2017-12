L'oroscopo del nuovo anno

Ariete

Essenziale come il pino di Attis

Un anno essenziale, parola di Saturno, col suo indice indicatore rivolto verso il cielo. Trasparente anche il messaggio, punterete molto in alto, guardando come sempre al successo, ma con uno spirito diverso, votato alla trasparenza e all'essenzialità.

Contenti di voi stessi e di come vi sapete gestire, non toccherete il vostro modo d'essere, vi va bene com'è, ma nei confronti dell'avere mostrerete un'allegra noncuranza: diversa la gestione del denaro, l'approccio alle spese e i progetti d'acquisto per il futuro. Minore l'interesse per gli immobili, interiormente vi sentirete già ricchi, soprattutto liberi. A coinvolgervi sarà invece un altro genere di possesso, e cioè quello che passa dal cuore e arriva al letto o viceversa.

Magari sarà una tenera amicizia a trasformarsi col tempo in irriducibile passione Dopotutto il vostro carisma non è acqua! Giramondo a dicembre, per lavoro e per piacere, sempre interessati a esplorare l'arte a la natura, ma ora rivolti anche ai luoghi dell'energia e dello spirito. Idee precise, parola pronta e azioni immediate, fattivo aprile, ludico agosto, poliglotta e veramente comunicativo dicembre.

Toro

Innovativi come il frassino di Odino

Se non cambierete testa (e aspetto) quest'anno, con Urano il trasformista, per sei mesi nel vostro segno, quando lo farete? Detta così brutalmente la prospettiva potrebbe essere angosciante, specie per tipi come voi, attaccati alle proprie sicurezze. Ma poiché all'immagine tenete parecchio e la patina dell'età non vi rallegra, siete ben felici di affidarvi alla tecnologia e alle scoperte avveniristiche in fatto di fitness e cosmesi.

Nuovo look, dunque, e atteggiamenti più giovani e frizzanti, fermo restando che i principi fondamentali e le tradizioni di famiglia non si toccano, sono le radici del vostro albero, inattaccabili anche alla scure. Utili ma impegnativi e a volte pesantucci i viaggi, specie se la motivazione sarà esclusivamente professionale.

Poche risate in primavera, solo relax nel mare nostrano in agosto, la voglia di girare il mondo tornerà solo in autunno, incoraggiata da immagini suggestive riportate dagli amici. In coppia miele e fiele, o se preferite zucchero e peperoncino, perché la vostra bestia nera, la gelosia, non mollerà il colpo nemmeno a pagarla.

Gemelli

Vivace come il sorbo di Mercurio

Che sollievo senza Saturno, il Grillo Parlante, che vi teneva d'occhio minuto per minuto. Magari nell'intimo continuerà a esercitare il suo ruolo di censore, ma l'impressione generale e liberatoria sarà di non dover rendere conto se non a voi stessi. Via la regola, però, a dominare la scena sarà solo la nebulosa confusione di Nettuno. Sul fronte sentimentale parlerete chiaro solo a spot, ma più di problemi pratici che d'amore. Fa eccezione il romanticismo d'agosto, con un magico plenilunio che vi riporterà indietro nel tempo, all'epoca della vostra adolescenza inquieta e mai del tutto finita! Qualche imprevisto da cavalcare sul lavoro, con un incontro a mezza via tra la vostra abilità e la fortuna, che seppur debole vi regalerà successi a tutto tondo.

Alla grande anche gli affari, i viaggi e per chi abbia deciso di cimentarsi con un corso di aggiornamento o un master prestigioso, l'intelligenza di Mercurio, lucida e precisa, vi condurrà sempre al punto centrale, additandovi dove colpire. Importante non trascurare la salute, cosa che farete con la consueta nonchalance; in vacanza, poi, sarete come ragazzini a un concerto rock, senza riguardi per il fegato né per il sistema nervoso. Ma poi non lamentatevi col medico se soffrite d'insonnia.

Cancro

Ascetico come il ficus di Buddha

Asceti voi, così teneri e cuccioloni, attaccati alla casa e alla famiglia? Chi l'avrebbe mai detto? Succede, con Saturno contro, se le autostrade del cuore sono intasate e la tangenziale impraticabile per via di Giove troppo generoso, ci penserà lui a fare piazza pulita. Quando si incappa in situazioni geometriche e non si è tagliati, meglio darsi a un temporaneo monachesimo per chiarirsi le idee in solitudine, onde evitare un patatrac. Troppi cambi della guardia metteranno alla prova il vostro sistema nervoso, caotica soprattutto la primavera, che vi vorrà progettuali e trasformisti sul lavoro.

Tutto nuovo: obiettivi, collaboratori, perfino il budget, ma il bello sarà proprio questo, il test di elasticità mentale! Duttili e un filo malinconici come il salice della Luna, come insegnano i maestri di arti marziali: duro contro il morbido, morbido contro il duro! E in fatto di durezza Saturno non lo batte nessuno! Voglia di crociera esclusiva, mare, musica e poesia. Meglio in autunno, quando magari, purgate le vostre intemperanze, tra sirene e tritoni troverete anche dolce compagnia.

Leone

Solari come la palma di Osiride

Forti e slanciati come la palma che punta dritta al sole, perché se non sarete forti saranno guai, destabilizzati sul fronte professionale dalla tramontana di Urano e contemporaneamente surriscaldati su quello del cuore dal torrido scirocco di Marte.

Se non aveste la mente limpida e la parola nitida e incisiva, stareste freschi! Ma almeno in questo potrete contare sui lunghi passaggi di Mercurio, piccolo ma efficiente, salvifico in viaggio, risolutorio in affari, propositivo nello sport e negli svaghi: va bene lavorare, ma vi vorrete anche divertire, no? A sorpresa per tipi come voi, così innamorati dell'azienda e del successo che di regola vi regala, quest'anno apprezzerete anche qualche momento di dolce far niente: non crediate sia improduttivo, però, è proprio nei momenti di massimo relax che la mente galoppa, producendo meraviglie.

Esteti, fan degli agi e dei comfort, trascorrerete piacevolissime serate a casa, sfoggiando il vostro talento culinario con cenette improvvisate ma sempre di alta cucina. Gourmet anche il lettone, sollecitato da Lilith, trasgressiva e sottilmente perversa, vi insegnerà giochi d'autore che vi lasceranno senza fiato (figurarsi il partner!).

Vergine

Solidi come la quercia di Zeus

Paragone ben strano per voi mingherlini la robusta quercia di Zeus, ma qui non si parla di corpo ma di anima! Di sicuro se non foste così rigorosi, decisi sul lavoro, draconiani con la gestione della salute, rischiereste di finire preda delle seduzioni di Nettuno, che dal segno opposto tenta di annebbiarvi la mente con argentee foschie. Perfino Giove, amico di tutti, a fine anno tenterà di trarvi in inganno, la vostra perfezione irrita perfino gli dei e le loro cavalcature planetarie.

E allora provate a scendere dalla vetta, riportandovi ad altezza d'uomo, compratevi qualcosa di nuovo e carino da indossare, concedetevi qualche peccatuccio di gola: diverrete meno ansiosi e meno ansiogeni, in una parola piacerete di più: parola di Giove il guru, che di piaceri e debolezze umane se ne intende.

Affari d'oro e bei viaggetti viziati solo da lievi contrattempi, solo di amore non si parla ancora, anche se la voglia c'è ma è ancora troppo nascosta perché qualcuno l'avverta e corrisponda nella stessa lingua. Interessanti le occasioni culturali che amplieranno i vostri orizzonti promuovendo interessi nuovi.

Bilancia

Eleganti come il platano di Elena

Inizierete l'anno con Urano contro e nella stessa situazione lo concluderete. Ma per sei mesi buoni, quelli centrali, l'astro delle rotture vi lascerà in pace, perciò sappiatevi regolare, dosando le parole per salvare il salvabile. Se vi aspettate un periodo facile avete purtroppo sbagliato indirizzo, Saturno infatti riporterà in auge un passato che vorreste solo dimenticare, troppo pesante e plumbeo per un fan della bellezza e dell'armonia! Quello che vi toglierà in serenità, però, il cielo ve lo restituirà in soldoni nel senso letterale del termine, a voi il privilegio-piacere di usarli per comprare casa o renderla più accogliente, allargare i vostri orizzonti culturali o permettere a qualcuno, più giovane e male equipaggiato, di accedere al gota del sapere. Piacevoli serate al club, in ottima compagnia di persone raffinate, animate da stile di vita e traguardi comuni; se un sogno di trasgressione c'è preferirete, discretamente ed elegantemente tenerlo per voi, solo un amico davvero sincero ne sarà probabilmente messo a parte, in una notte d'agosto di perfetta intimità.

Scorpione

Misterioso come il sambuco di Ecate

Che anno grandioso, col grande Giove, ma nell'uso delle parole ci vuole prudenza! Meraviglioso per chi ne seguirà pedissequamente i dettami, discendendo fin nelle paludi di sé stesso, frugando oltre l'apparenza delle cose, alla ricerca di significati nascosti.

Tutti tesori interiori, dunque, i più belli celati nei sotterranei dei castelli infestati, abitati dai fantasmi delle vostre paure e dai fuochi fatui dei desideri inappagati. Sì, avrete fortuna, se leggerete molto penserete molto e andrete molto in profondità. A fine anno torneranno anche i bigliettoni, tenuti sotto chiave per un po' e con loro anche le vostre sicurezze, messe in forse dagli scherzi di Urano contro, che a più riprese allontanerà e riavvicinerà persone e situazioni con colpi di scena e combinazioni fatali. Se un amore è arrivato alla frutta o addirittura al dessert, aggrapparsi ai rottami sarà solo distruttivo, meglio un bel taglio netto e via che si ricomincia altrove.

Dove, però, non lo sapete ancora, magari sui campi sportivi, tra una partita e un drink: tiro diretto al cuore, sempre propenso al romanticismo. Dopo una vacanza avventurosa mettete in conto battaglie familiari o coi vicini, motivi futili, ma sufficienti a farvi saltare la mosca al naso.

Sagittario

Passionale come melograno di Persefone

Il vostro momento magico arriverà soltanto a fine anno ma sarà bellissimo: Giove giramondo nel vostro segno, promessa di lunghi viaggi e amori esotici, sulla Via della Seta profumata di spezie. Pochi soldi da sperperare, ma se la ricompensa sarà la saggezza rinuncerete volentieri anche a sport costosi e acquisti voluttuari, a favore di una ricchezza che non ha prezzo. Partigiano anche il piccolo Mercurio, l'intellettuale dell'olimpo, il vostro topolino da biblioteca: sarà lui infatti a indicarvi i titoli e gli autori più interessanti, con parecchi spunti di conversazione oltre che di riflessione. Figli di cui andare orgogliosi, autonomi ma impertinenti come voi qualche annetto fa, perciò moderate la filippica, buon Dna non mente! Momenti magici nelle calde notti d'agosto, quando, a prescindere dall'età anagrafica, una cotta incendiaria verrà a stanarvi a sorpresa. Innamorarsi in vacanza sarà ancora più dolce, meglio ancora quando il sentimento scende in profondità, mettendo radici. Evviva la passione quindi. Che è sempre il motore e il carburante della vita.

Capricorno

Severo come l'edera di Dioniso

Nel vostro segno Saturno non passerà inascoltato, è arrivato apposta per darvi lezioni di vita, eliminando tutto ciò che non va più e imponendo tutto ciò che è positivo e magmatico. Sarà un periodo severo, rigoroso, con un maestro che non fa sconti, ma senza più impegni inutili, rapporto fasulli e abitudini oziose, scoprirete di sentirvi benone. Magari i primi mesi saranno difficili, ma già in primavera con la testa sgombra e la casa svuotata dalle cianfrusaglie, recupererete energia e mordente, complimentandovi con voi stessi per aver avuto il coraggio di compiere il primo passo. In famiglia si discuterà parecchio: dura da digerire la vostra trasformazione, all'improvviso vi verrà voglia di palestra e di sport estremi, a contatto con la natura, dalla quale vi lascerete avviluppare come fa l'edera di Dioniso con i tronchi e i vecchi muri. Più diretti e propositivi con i figli, che dovranno smetterla di trattarvi da «matusa», su certi argomenti potreste dare loro dei punti e anche con la tecnologia farete grandi progressi, mettendovi al passo coi tempi. Poche parole, preferirete i fatti e i momenti di solitudine li vivrete serenamente, come un dono: ciò non significa che non avrete amici, anzi, conoscerete facce nuove, sulla vostra lunghezza d'onda, e approccerete a nuovi interessi.

Acquario

Battagliero come l'agrifoglio di Marte

Un anno o quasi di battaglie, a deciderlo sarà Marte impulsivo e grintoso a lungo nel vostro segno, grossomodo tra maggio e novembre, quando il vostro astro guida Urano inizierà a dichiararvi guerra mettendosi di traverso. Fatto curioso e strano per voi fan del cambiamento ostacolarne l'avvento, ma il vostro innato ribellismo sarà lo stesso che fece inventare a Dedalo le ali di cera e precipitare suo figlio Icaro in volo verso il sole. Le imposizioni non vi garbano, muterete indirizzo quando piacerà a voi e non quando lo decideranno gli altri. Ingombrante il passato che vi zavorra, reclama un taglio netto, altrimenti i suoi effetti perdureranno a lungo e un errore compiuto a suo tempo tornerà alla ribalta in moto imbarazzante. Finanze caotiche, ma questa sarà scelta vostra, frutto del vostro rifiuto del concreto, gestito quasi sempre con negligenza. Eccitante novembre, ringalluzzito da una soluzione geniale, finita l'epoca delle ambizioni fuori portata e raggiunto il sospirato avanzamento di carriera, punterete lo sguardo altrove: innanzitutto vi farete altri amici (magari quello speciale con cui girare il mondo in lungo e in largo, stesso background culturale, griffato da Giove, stessi interessi per la tecnologia e per il cielo).

Pesci

Saggio come l'ulivo di Giove

Con un ramoscello si firma la tregua delle ostilità; essenziale, perché con l'olio si accendono le lampade facendo luce. Tutto un anno racchiuso nel simbolismo del vostro albero, l'ulivo di Giove, non solo il vostro astro guida, insieme all'acquatico Nettuno, signore degli abissi e delle correnti, ma anche amico celeste quasi tutto l'anno, nonché maestro venerabile, guida turistica o istruttore di volo Il viaggio leitmotiv di quest'anno spazierà in tutte le direzioni e in tutte le dimensioni, naturale, culturale, interiore. Forse solitario, perché anche Saturno avrà la sua da raccontare con compagnie o con gruppetti selezionati, protesi verso una diversa visione delle cose. Complicata la gestione finanziaria, tra alti e bassi clamorosi.

Qualche affare eclatante tra estate e autunno, non per abilità finanziaria, piuttosto grazie alle vostre antenne che vi condurranno davanti all'investimento giusto al momento giusto, un attimo prima che le azioni prendano quota o gli avversari all'asta rinuncino a rilanciare. Salute così così, con l'energia sotto ai tacchi e un fisico troppo poco addestrato alle lunghe marce e agli sforzi che vi piccherete di sostenere. Bisognerebbe cambiare tutto, dal materasso al piatto, frigo con lucchetto e bicchiere più piccino, così conterrà di meno!