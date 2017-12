Natale 2017, cosa gli regalo?

Scarpe, trucchi, borse, abiti, pezzi di design per la casa, gioielli e talvolta anche elettrodomestici. Se per noi donne è facile riuscire a trovare un regalo di Natale azzeccato, tali e tante sono le proposte e tali e tanti sono i desideri, per noi vittime del marketing che sogniamo davanti alle vetrine e sbaviamo sfogliando le riviste di moda. La faccenda invece si complica per ciò che concerne i regali per lui. E questo non perché gli uomini non abbiano desideri – anzi... - ma perché non li esprimono. Perché spesso dobbiamo tirare fuori dalla loro bocca le parole con le tenaglie. Perché, forse, pensano che la comunicazione verbale sia sopravvalutata e che, magari, visto che siamo multitasking, forse abbiamo anche capacità divinatorie e siamo in grado di leggere nel pensiero.

E invece no, visto che non abbiamo ancora le capacità del Mago Thelma (ammesso che anche lui le abbia), dobbiamo diventare esperte ad interpretare i segni che seminano casualmente lungo il cammino, cercare di leggere tra le righe e le parole buttate a caso. La difficoltà, semmai, sta tutta qui. Anche perché, se un tempo – complice una specie di atteggiamento machista – rifuggivano anche solo dall'idea di moda, ritenuta terreno di caccia ad esclusivo pannaggio delle donne, e ritenevano che curare il proprio aspetto, usando creme per il viso e balsamo per i capelli fosse atteggiamento da femminucce, oggi si sono finalmente evoluti, hanno lasciato la clava e hanno capito che prendersi cura di se stessi non intacca la loro virilità.

Per questo motivo, questo Natale sarà decisamente più facile per voi avventurarvi, con il cuore un po’ più leggero, alla ricerca del regalo per lui. Anche se è vero che ha quasi se non tutto, siamo certe che ci sarà qualcosa che riuscirà a sorprenderlo. Pensate alle sue passioni, alle cose che ama fare, a quello che ama indossare e a quello che, invece, detesta. Che sia uno sportivo, un nerd, un hipster o un dandy. Che sia un appassionato di orologi o di elettronica. Che sia un avventuroso amante dei viaggi o uno a cui piace il lusso, le cose belle e di qualità. Insomma, focalizzatevi su chi è il vostro compagno. Perché se è vero che a Natale quello che conta è il pensiero, è altrettanto vero che il pensiero non deve essere frettoloso. Non deve essere una scusa per liquidare la scelta del regalo in maniera impersonale e superficiale.

Per esempio, se lui ama il lusso e adora il relax, un pacchetto per una giornata in una luxury Spa, con tanto di massaggi e trattamenti, potrebbe fare al caso suo. Se è uno sportivo, invece, puntate sull'ultimo modello di sneakers, le più performanti per correre o camminare, ma anche apparecchi tecnologici per misurare le sue performance. Se il vostro uomo ci tiene particolarmente al suo aspetto, invece, regalo certamente gradito potrebbe essere un kit di creme, oli e lozioni per il viso o (nel caso in cui l'abbia) per prendersi cura della barba, un profumo di nicchia che rispecchi i suoi gusti e riveli la sua indole, oppure ancora un coffret di sofisticati prodotti per capelli.

Se è sensibile alle cose belle e al fascino delle tendenze, la moda offre diverse e sofisticate idee regalo: dalla cartella porta documenti in pelle pregiata allo zaino che mixa elementi couture a dettagli rubati al mondo dello sport, dal classico portafogli al portadocumenti, da originali maglioni a sciarpe calde in lana tricot. Nel caso in cui siate innamorate di un uomo che viaggia spesso per lavoro o per passione, optate per un trolley leggero e pratico, di ultima generazione, beauty case per portare con sé tutto il necessaire e guide turistiche di edizioni lussuose e ricercate, perché se è vero che la tecnologia ha ormai soppiantato la tradizione, è pur vero che la carta ha sempre il suo fascino.