Oroscopo settimana dal 10 al 16 settembre 2018

Ariete

Piccoli ma significativi miglioramenti, quelli in arrivo per l'Ariete nel corso di questa settimana. Una ritrovata grinta permetterà di risolvere una questione lavorativa, anche se non mancheranno battibecchi con i colleghi, mentre la vita amorosa garantisce un maggiore relax. Non è ancora il momento di grandi scintille, soprattutto nell'intimità, ma tutto potrebbe cambiare a breve.

Toro

Settimana complessa, quella all'orizzonte per gli amici del Toro, più stanchi del solito sia sul lavoro che in amore. La passione potrebbe essere poco appagante e creativa, così come il romanticismo con la persona amata. In ambito professionale non è tempo di lanciarsi in investimenti di lungo periodo, tuttavia qualche slancio comunicativo permetterà di stringere un accordo con un collega.

Gemelli

Saranno dei Gemelli distratti, quelli che caratterizzeranno la settimana in arrivo, abbastanza neutrale sul fronte delle emozioni. Arriva una maggiore grinta erotica, che sembra avvantaggiare soprattutto i single, mentre il romanticismo potrebbe cadere a minimi storici. Più interessante è il fronte lavorativo, bisognerà però evitare di credere a dicerie e pettegolezzi riferiti dai colleghi.

Cancro

Passione e intrighi per il Cancro, nel corso di una settimana da dedicare alle emozioni. In amore tornerà non solo la voglia di sperimentare nuove fantasie con il partner, ma anche il desiderio di rafforzare le fondamenta del proprio rapporto. Sul lavoro, invece, potrebbero giungere notizie interessanti rispetto a un recente investimento. Attenzione, però, ai falsi amici: alcuni colleghi potrebbero dimostrarsi poco sinceri.

Leone

Piccolo stop energetico in arrivo per i Leone, meno grintosi questa settimana rispetto al precedente periodo vacanziero. Qualche noia potrebbe palesarsi in ufficio, con dei compiti più gravosi del solito oppure un'incomprensione con un collega, nulla che non si possa però superare con il dialogo. In amore è tempo di ascoltare maggiormente il partner, senza pretendere fuochi d'artificio in camera da letto.

Vergine

Una settimana all'insegna dell'ottimismo, quella in arrivo per la Vergine, segno recentemente investito da una grande voglia di fare. Il partner, però, potrebbe faticare nel seguire l'inventiva e la pignoleria tipica dei nati di settembre, sollevando proteste anche lecite. In ambito professionale, nel frattempo, è tempo di puntare sulle occupazioni intellettuali e creative, poiché daranno soddisfazioni anche a livello monetario.

Bilancia

Qualche fisiologico rallentamento per i Bilancia questa settimana, dopo un periodo estivo decisamente soddisfacente. Con il partner potrebbero palesarsi i primi battibecchi di settembre, per un intesa difficile ma comunque non preoccupante. L'erotismo, nel frattempo, potrebbe farsi meno creativo. Più interessante è il fronte lavorativo, dove vi sarà la possibilità di consolidare una posizione o firmare un nuovo contratto.

Scorpione

Una settimana in ascesa, quella all'orizzonte per gli Scorpione, investiti da una nuova e intrigante passionalità. La vita di coppia si caratterizzerà sia per un grande desiderio romantico che per una spinta decisamente più maliziosa, un fatto che avvantaggerà anche i single alla ricerca di avventure. Sul lavoro, nel frattempo, bisognerà allontanarsi da un litigio, soprattutto quando non riguarda direttamente il proprio operato. Buone le possibilità d'investimento.

Sagittario

Saranno dei giorni forse anonimi e privi di grandi novità, quelli all'orizzonte del Sagittario nel corso di questa settimana, segno che potrebbe soffrire un'eccessiva staticità soprattutto sul lavoro. In amore non si rilevano grandi intoppi, ma il periodo non sembra essere ideale per passioni coinvolgenti e una vita erotica appassionante. L'attesa sta però per finire, fra poche settimane cambierà tutto.

Capricorno

Un calo di grinta non preoccuperà i nati in Capricorno nel corso di questa settimana, pronti a concentrarsi soprattutto sulle loro emozioni. La sfera amorosa offre grandi chance di miglioramento, sia sul fronte mentale che fisico delle relazioni, mentre i single potrebbero essere avvolti da una malizia del tutto inedita per il segno. Un'eccessiva razionalità, così come un tono polemico, potrebbero però essere percepiti come stancanti dagli altri.

Acquario

Ritorno delle energie in grande stile, quella che si prospetta questa settimana per gli Acquario, soprattutto per i nati nella prima decade. Vi è infatti la possibilità di sistemare definitivamente una questione lavorativa, così come di lanciarsi nella conquista e nel divertimento. Il romanticismo, così come le emozioni più profonde della coppia, potrebbe però risultare eccessivamente latitante.

Pesci

Altra settimana d'attesa per i Pesci, colpiti da un lieve calo delle energie e da una vaga noia per le solite routine quotidiane. Una sfera lavorativa non troppo brillante potrebbe essere compensata da un ambito amoroso in netto recupero, con la voglia di sperimentare nuove fantasie e di legarsi maggiormente al partner. Ampie le possibilità anche per i single in cerca di un'avventura.