Oroscopo settimana dal 26 agosto all'1 settembre 2019

Ariete

Una settimana non particolarmente avvincente, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Ariete. La sfera amorosa garatisce ancora dei momenti di avvincente passione, soprattutto per i single in cerca di avventure, mentre nella coppia consolidata il romanticismo potrebbe subire delle riduzioni. In ambito lavorativo, invece, è giunto il momento di ponderare al meglio le proprie decisioni.

Toro

Sette giorni interessanti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Toro. La vita di coppia offre un buon romanticismo, completato da un'ottima passione in camera da letto. I single, invece, potrebbero essere spinti alla conquista di nuovi partner. Sul lavoro, nel frattempo, emergono nuove possibilità per concludere un progetto, utile anche dal punto di vista economico.

Gemelli

Una settimana un po' rallentata, quella in arrivo per i nati in Gemelli. La vita amorosa richiede maggiore impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione con la persona amata. I single, nel frattempo, potrebbero faticare nella fase di corteggiamento di un nuovo partner. In ambito lavorativo, nel frattempo, è necessario occuparsi di lavori lasciati in sospeso negli ultimi mesi, recuperando così tempo.

Cancro

Un oroscopo mediamente soddisfacente, quello in arrivo questa settimana per i nati in Cancro. L'ambito amoroso offre la possibilità di migliorare i momenti di romanticismo con il partner e, fatto non da poco, non mancheranno anche momenti di simpatica passione. In ambito lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di presentare un nuovo progetto a un superiore.

Leone

Sette giorni altalenanti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Leone. La comunicazione con il partner rimane ottima, così come la voglia di lanciarsi in piccoli momenti di passione, ma sarà comunque necessario incominciare a rafforzare le fondamenta del rapporto. In ufficio, invece, continua il momento economico fortunato, ma non bisognerà sottovalutare alcuni intoppi che potrebbero palesari sul percorso.

Vergine

Settimana davvero ricca, quella offerta dalle stelle per i nati nella Vergine. Aumentano le energie in ogni ambito di vita, soprattutto nella coppia, dove si potrà approfittare di un migliore romanticismo con la persona amata. Non mancheranno, inoltre, ottime occasioni per i single. Sul lavoro, nel frattempo, è giunto il momento di progettare una nuova conquista.

Bilancia

Sette giorni fra alti e bassi, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Bilancia. La coppia non potrà approfittare di grandi momenti di passione, tuttavia la comunicazione rimarrà buona. I single, ancora, non sembrano essere particolarmente interessati alla conquista. Più interessante è la vita in ufficio, dove si potrà approfittare di piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Una settimana mediamente energica, quella in arrivo per i nati in Scorpione. La vita amorosa promette nuovi momenti di passione, con i partner pronti anche a sperimentare delle fantasie inedite, alcune anche molto focose. In ambito lavorativo, nel frattempo, sarà necessario evitare discussioni eccessivamente accese con i colleghi e con i superiori.

Sagittario

Un oroscopo abbastanza statico, quello previsto dalle stelle per i nati nel Sagittario. L'ambito amoroso richiede maggiore impegno ai partner, soprattutto sul fronte più romantico della relazione. Piccole sorprese in arrivo per i single, in particolare per coloro che fossero alla ricerca di rapide avventure. In ufficio continua il periodo delle gratificazioni economiche, ma serve più concretezza nell'organizzazione dei propri compiti.

Capricorno

Sette giorni molto razionali, quelli previsti dalle stelle per i nati in Capricorno. La vita amorosa offre una maggiore libertà nell'esplorare le proprie passioni, ma non mancheranno nemmeno dei momenti romantici in compagnia della persona amata. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbero arrivare delle importanti notizie, per un progetto che si concretizzerà con l'anno nuovo.

Acquario

Una settimana un po' rallentata, quella prevista dalle stelle per i nati in Acquario. La sfera amorosa risulta abbastanza statica: la comunicazione con il partner è decisamente buona, ma mancheranno occasioni per manifestare la propria passione. Sul lavoro, nel frattempo, è richiesto di rispettare alcune importanti scadenze, evitando terribili dimenticanze.

Pesci

È un oroscopo un po' rallentato, quello previsto dalle stelle per i nati in Pesci. La vita di coppia sarà caratterizzata da un importante calo di energie, nonché da scarsi momenti di romanticismo: i partner appariranno distratti rispetto alle reciproche necessità. In ufficio, nel frattempo, il momento non è ideale per avanzare pretese con i colleghi e i superiori.