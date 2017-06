Perché non riusciamo a tagliare i capelli corti?

Per alcune donne andare dal parrucchiere è come andare al banco dei pegni. Sembra di dover lasciare l'anello con le perle della nonna lì per non rivederlo mai più, un addio doloroso alle proprie punte, molto spesso doppie e sfibrate. Potremmo scrivere 12 volumi sulle paturnie tricologiche: Vorrei spuntarli ma non troppo, eliminare solo la parte rovinata, non scalarli troppo, lasciali lunghi mi raccomando, non voglio tagliarli, voglio solo renderli più sani così crescono meglio. Li voglio come Jennifer Lopez con il ciuffo come Jennifer Aniston, lunghi come quelli di Shakira, del colore di Katy Perry mi raccomando.

Il parrucchiere è una figura mitologica, un mix tra uno psichiatra ed uno sciamano che dovrebbe avere il potere di far crescere il capello senza tagliarlo. Il coiffeur perfetto non esiste e se esiste costa come una rata del mutuo di una casa a Montecarlo. A lui ci si affida con tutta la propria vulnerabilità che raggiunge il l'apice quando rimaniamo sedute nel salone pieno di gente con in testa un ammasso di carta argentata e mollettoni.

Tutti dicono che le donne tagliano i capelli quando vogliono cambiare qualcosa ed alla fine possiamo dire che è vero perché tutte le cose che fanno le donne hanno un motivo, la maggior parte delle volte sentimentale. Mi sono lasciata, sono dimagrita, andrò ad un evento importante, ho un nuovo lavoro, sono tutte motivazioni che hanno come comune denominatore un cambiamento. Per arrivare al taglio corto però a volte ci vuole una motivazione più forte.

I capelli lunghi rientrano nella 'comfort zone' perché ci identificano subito come donne. Sono abbastanza facili da gestire, non c'è nulla che una coda di cavallo o uno chignon non possano risolvere. Sono un piccolo sipario dal quale ci possiamo nascondere o mostrare, a seconda dell'umore e possono essere anche uno strumento di seduzione. I capelli racchiudono molto di più di quello che riusciamo ad immaginare.

I capelli corti non stanno bene a tutte, sono difficili da gestire quando crescono, bisogna truccarsi di più perché altrimenti sembriamo più sciatte, si mettono in evidenza i lineamenti e le rughe, quante volte lo abbiamo sentito? I capelli corti sono anche associati a personalità forti e decise. Ma perché un taglio di capelli deve portare con sé tutto questo peso? I capelli corti sono solo capelli corti, possono diventare un casco con cui ci si ripara dagli stereotipi ma anche un look comodo e fresco per affrontare l'estate. Dateci un taglio se vi va, e come dicono le vostre amiche per consolarvi quando tornate insoddisfatte dal parrucchiere, tanto ricrescono!