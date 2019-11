Quanto il consumo di alcol influenza la scelta del partner

Esiste un sorprendente legame tra consumo di alcol e scelta del proprio partner.

Questa verità è emersa da uno studio recente pubblicato sulla nota rivista scientifica Nature Communications. L’autore è Laurence Howe. Lo studio è stato condotto dal team di ricerca dell'Università di Bristol nel Regno Unito. I ricercatori britannici hanno infatti scoperto una sorta di variante genetica associata ai livelli di consumo d'alcol. Essa, a sua volta, risulta essere strettamente correlata alla scelta del partner che condividerà la nostra esistenza.

Questo legame tra Venere e Bacco è stato indagato già in passato da approfonditi studi. Da essi emergeva il fatto che il rapporto individuale con l'alcol, dal consumo alla dipendenza, fosse simile fra coniugi. In questi studi non emergeva quanto questo legame però fosse da imputare a specifici fattori sociali o genetici. Non era emerso se giocavano un ruolo importante specifiche dinamiche come il condividere tra coniugi uno stesso contesto o l’effetto dell'approccio individuale all'alcol. Lo studio britannico attuale ha invece indagato in maniera approfondita facendo leva sulle varianti genetiche legate al consumo di alcol.

L’obiettivo principale è stato appunto analizzare quanto l’influenza sulla propensione al bicchiere fosse davvero in grado di condizionare la scelta della persona da amare. Il team di ricerca si è basato sui dati della Uk Biobank di oltre 47 mila coppie e il loro consumo di alcol autoriferito per stilare il proprio studio approfondito. Dall’analisi di questi dati gli scienziati hanno scoperto che il genotipo, chiamato rs1229984, non è altro che una variante del gene Adh1B. Quest’ultimo è il genotipo che viene coinvolto nella produzione di enzimi in grado di processare l'alcol nel nostro organismo. Viene spesso associato al consumo di alcol da parte dei soggetti analizzati. Un altro dato che è emerso è stato scoprire che all'interno di una coppia c'erano più probabilità di trovare la stessa variante genetica nei due partner. Questa dinamica, da non sottovalutare, suggerisce che una predisposizione comune all'alcol potrebbe preesistere alla formazione della coppia.

Il genotipo rs1229984 quindi può influenzare il comportamento alcolico. A sua volta quest’ultimo è in grado di condizionare la scelta dell’individuo nella selezione del partner col quale condividere la propria vita. Il team britannico tiene comunque a precisare che non è assolutamente facile estrapolare i risultati del lavoro. Non è possibile nemmeno applicarli alle popolazioni non europee. Sono infatti necessarie ulteriori ricerche per far emergere ulteriori varianti genetiche che stanno alla base del consumo d'alcol e stabilire eventualmente un rapporto causale per l'associazione individuata.