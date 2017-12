Regali di Natale: idee per il fai da te creativo

Manca poco meno di una settimana alla festa più magica dell’anno ed è già ansia da regali di Natale, soprattutto per gli irriducibili dell’ultimo minuto che sono a corto di idee: ecco qualche suggerimento originale per realizzare doni fai da te creativi ma che guardano anche al portafoglio.

Si possono per esempio utilizzare le classiche candele bianche, di quelle che si trovano in tutti i negozi, e decorare il vetro che le contiene per ricreare un simpatico pupazzo di neve. Basta infatti un pennarello indelebile per disegnare gli occhi, il naso di carota e il sorriso et voilà lo snowman è pronto. Per concludere, si può usare la colla a caldo per incollare alcuni bottoni vecchi sulla superficie del vetro e stringere un nastrino colorato a mo’ di sciarpa.

Se invece la candela si è completamente esaurita, il contenitore di vetro può tornare a vita nuova grazie al riciclo creativo. Basta riempirlo fino all’orlo con frutti natalizi, spezie e acqua. Infine si chiude il recipiente con un nastrino di colore rosso che impreziosisce e fa subito festa.

Un’altra idea per i regali di Natale fai da te è utilizzare i barattoli di latta delle patatine, che con i giusti accorgimenti e un pizzico di creatività possono diventare degli utili porta biscotti. È sufficiente armarsi di un rotolo di carta regala con cui avvolgere la latta e un bel fiocco da apporre a lavoretto concluso.

Sono molto apprezzati anche i regali di Natale golosi. Ad esempio, si può preparare un cioccolato gourmet con l’aggiunta di cereali, scaglie di cocco o granella di nocciole, da versare su un cucchiaio vintage. Una volta raffreddata la mousse, si impacchetta con del cellophane trasparente e un nastrino di corda. Un pensiero poco impegnativo ma d'impatto e di sicuro effetto per chi lo riceve. In alternativa al cioccolato, potete preparare dei cracker caramellati. Il procedimento per l’impacchettamento è il medesimo.

Per gli amici con il pollice verde, è possibile personalizzare il vaso delle piante da dare in dono. Come? Utilizzando l’acrilico bianco per creare la base e in seguito un vecchio smalto per creare delle macchie astratte di colore. Un’altra idea per i regali di Natale green sono le decorazioni floreali per le porte. Si realizzano facilmente acquistando a piccolo prezzo delle sacche da appendere alle maniglie. Il tocco finale è la iuta, su cui scrivere un messaggio o il nome della persona a cui il cadeau è dedicato.