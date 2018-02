San Valentino 2018: Guida ai regali (beauty) per lei

Li vedi pascolare tra le praterie dei centri commerciali con lo sguardo perso tra gli scaffali, inforcano gli occhiali per cercare di decifrare chissà quali segreti e poi si ritrovano a chiedere consigli alla prima donna che incontrano, non arrivano neppure alla commessa. Che taglia ha la sua fidanzata? Che colore di rossetto usa di solito, di che colore sono i suoi occhi? Silenzio, sgomento, frustrazione, panico. Non sanno rispondere, eppure sono 8 anni che convivono nella stessa casa, dormono nello stesso letto, hanno lo stesso armadietto del bagno. Eppure succede.

Nonostante tutto, gli uomini che vanno alla ricerca di un regalo per la propria fidanzata a San Valentino sono una categoria protetta che va preservata come i panda (anzi come gli oranghi perché i panda per fortuna non sono più in via di estinzione, evviva!) e che ha bisogno del sostegno di tutti noi. Vorremmo aprire una onlus che li guidi verso il giusto cammino, verso l'obiettivo finale ovvero il regalo perfetto.

Sì lo sappiamo i regali sono sempre una bella sorpresa, bisogna essere grate e riconoscenti, ringraziare sempre perché un regalo è un bellissimo pensiero ma non siamo d'accordo che sprecare denaro non è mai una buona cosa? Noi siamo decisamente contro lo spreco di risorse e per questo cerchiamo di guidare gli uomini verso una scelta consapevole, quella che renderà tutti più felici.

Chi non ha bisogno di questi consigli è il Principe Harry che proprio in questi giorni ha comunicato at urbi et orbi la data delle imminenti nozze con la sua Meghan Markle, il 19 Maggio 2018. Ma qua si parla di reali noi invece risolviamo i problemi reali, andiamo al dunque.

Parliamo di profumi. Non vi fate abbindolare dalla prima pubblicità in cui vi imbattete, il profumo è una cosa molto seria, niente abbagli, ci vuole un piano. Andate in missione armadietto e scovate tutte le sue fragranze, prendete nota e chiedete aiuto a Google, un amico molto disponibile ed economico che vi aiuterà a capire che tipologia di profumi ama la vostra fidanzata. Fioriti, agrumati, gourmet, di nicchia, i best seller di profumeria? Ne usa sempre uno o avete lo scaffale invaso da boccette? Ecco lì troverete le vostre risposte.

Trucchi? Se la vostra fidanzata ama questo genere di cose avrà di certo nominato dei marchi o avrete aspettato fuori da quel negozio almeno una volta sbuffando perché quei 5 minuti sono diventati 20? Ecco, fate come Pollicino, tornate sui vostri passi e andate proprio lì di persona personalmente a scoprire perché la vostra amata ha trascorso lì il suo tempo invece che con voi. Ci saranno delle brillanti, opache, multicolore, glitterate ragioni per cui lo ha fatto.

Creme viso e corpo. Non è il massimo della vita regalare una crema antirughe a meno che non siate sicuri che quello sia il suo desiderio. Meglio qualcosa di più generico ma comunque utile, una crema corpo ed un bagnoschiuma particolarmente belli, che magari potete utilizzare insieme sotto la doccia, degli oli da massaggio insomma qualcosa di speciale ma che non abbia come sottotesto 'stai invecchiando mettiti l'acido ialuronico'.