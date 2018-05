Linate, design e stile italiano per la Vip Lounge "Leonardo"

Ambiente elegante, colori soft per un’atmosfera ovattata, rilassante, divani, sedute, complementi d’arredo italian style con il trionfo del design contemporaneo: è la nuova Vip Lounge “Leonardo” dell’aeroporto di Milano Linate “svelata” in occasione dell’inaugurazione della nuova facciata dell’aerostazione.

Una “chicca” su cui ha lavorato a fondo direttamente Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi impegnata nell’ammodernamento delle strutture e dei servizi ai passeggeri che punta decisamente sulla qualità e l’eccellenza. In questo caso sono i dettagli di stile, i marroni sfumati, gli azzurri, la divisione degli spazi in diversi livelli, il legno del pavimento, le opere d’arte di Helidon Xhixha e Alessandro Busci a sottolineare un ambiente “firmato” con grande attenzione. Dopotutto Milano è la capitale mondiale del design e dell’arredo con il Salone del Mobile, e Sea vuol essere all’altezza di questo primato.

Ispirazione che è proposta in una nuova area di 400 metri quadrati del terminal al piano partenze - imbarchi A dei voli Schengen e non Schengen) che può accogliere 90 passeggeri.

La sala Vip è ideale per iniziare il viaggio con stile e la possibilità di usufruire di servizi esclusivi di Club Sea per chi utilizza ad esempio il servizio di transito ViaMilano per i voli in connessione: personale dedicato, servizio esclusivo di ristorazione a buffet, wi-fi gratuito e senza limiti di tempo ad alta velocità, quotidiani e riviste, informazioni sui voli in tempo reale.

Non solo, una volta iscritti al Club Sea si può accedere a tutte le ViaMilano Lounge a Linate e a Malpensa e a tutti i servizi: dal check-in telefonico con ritiro della carta d’imbarco in sala al Meet & Greet che garantisce un passaggio in aeroporto rapido e comodo accompagnati e seguiti da personale specializzato all’alla partenza e all’arrivo, o ancora al servizio Vip Service per l'accompagnamento anche sottobordo, dall'accesso prioritario Fast Track ai controlli di sicurezza alle convenzioni con parcheggi, hotel, ristoranti, autonoleggi.

Tutte le informazioni su: www.milanolinate-airport.com/it/servizi/servizi-premium e su www.clubsea.it.