L'offensiva M5S alla Rai: 'Via tutti i direttori dei tg'

Ancora una volta il Movimento 5 Stelle se la prende con i giornalisti e i media, accusati stavolta di trattare i grillini "coi guanti bianchi" per paura di cambiamenti ai vertici nel caso la compagine guidata da Di Maio andasse al governo.

Basta leggere le parole riportate dal Corriere della Sera e che sono contenute in una lettera che lo stesso Luigi Di Maio scrive ai suoi parlamentari. Dopo aver accusato Salvini e Berlusconi di volerlo sabotare, il capo politico del M5S promette una battaglia mediatica "nelle piazze e nelle tv" per ribadire le proprie posizioni.

E lancia l'offensiva alla Rai: "Negli ultimi 50 giorni ci avevano trattato con i guanti bianchi perché avevano paura che andassimo al governo e sostituissimo i direttori", scrive Di Maio, "Lo faremo molto presto grazie a una legge finalmente meritocratica".