Madre pesta i figli che aprono i regali di Natale troppo presto

I figli scoprono e aprono in anticipo i regali di Natale e la madre li pesta. È accaduto negli Usa, a Greenfield, nello Stato dell’Indiana. In manette una donna di 36 anni che adesso rischia fino a dodici anni di carcere.

L’incredibile aggressione domestica risale a domenica scorsa. I figli della donna, sette e nove anni, uno dei quali affetto da un lieve ritardo mentale, hanno scoperto che la mamma nascondeva i loro doni nel suo guardaroba. Approfittando della sua momentanea assenza da casa, i piccoli si sono impossessati dei pacchetti e li hanno scartati prendendosi così i regali che avrebbe dovuto portare loro Babbo Natale. La gioia dei bimbi è durata pochissimo ed era destinata a trasformarsi in terrore. La mamma era tornata a casa e non avrebbe preso per nulla bene quella monelleria.

Secondo quanto riporta Wish-Tv citando fonti investigative, la 36enne avrebbe letteralmente perso la testa e si sarebbe scagliata con violenza contro i bambini. Brandita una cintura dalla parte della fibbia, ha iniziato a picchiare con forza i suoi stessi figli accompagnando a ogni colpo ingiurie irripetibili, soprattutto all’indirizzo del figlioletto con problemi mentali a cui avrebbe urlato “ritardato” ricordando a entrambi di essere "i peggiori figli che una madre potrebbe mai immaginare", più e più volte. Poi, ormai totalmente in balia del raptus violento, ha iniziato a morderli con violenza.

A soccorrere i bimbi è stata la sorella più grande. La ragazza s’è lanciata contro la madre per separarla dai fratellini che poi ha portato in salvo, lontano da quella casa. Quindi ha chiamato i poliziotti e l’ambulanza. A lei, e poi ai poliziotti, i bambini hanno raccontato quegli istanti lunghissimi. La mamma era diventata una furia scatenata, li picchiava e uno di loro ha detto di essere stato scagliato contro un muro.

Sascha Collins è stata arrestata e ora si trova in prigione. A febbraio è stata fissata una prima udienza sul caso.