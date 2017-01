Le maglie con il fiore per avvicinarsi alla natura

Un fiore per avvicinarsi alla natura. Un fiore che deriva dall'opera «Dna» (2014) è il motivo delle nuove collezioni di maglioni che hanno visto la collaborazione tra Allison Katz, un'artista canadese che vive e lavora a Londra, Paolo Pecora e House of Voltaire. Sono state realizzate 3 serie di maglie, vendute nel Xmas Market di House of Voltaire, un celebre Temporary shop che propone pezzi d'arte in edizione limitata. Una seconda serie di «maglie d'arte» verrà presentata a Pitti e messa in vendita sul sito della Gilmar (l'azienda che produce e distribuisce Paolo Pecora Milano).

