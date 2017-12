La Maison festeggia i 150 anni

Il 2018 sarà un anno da ricordare per la International Watch Company di Sciaffusa, fondata, nel 1868 da Florentine Ariosto Jones, direttore di una manifattura orologiera statunitense, giunto in Svizzera per sviluppare un ambizioso progetto industriale: abbinare la competenza statunitense sulla meccanizzazione dei processi con l'accuratezza svizzera per le lavorazioni d'alta precisione e poi creare i migliori orologi da tasca dell'epoca. Una filosofia che la Maison mantenne a partire dal «calibro Jones», dal calibro 52 (fine del XIX secolo, connotato dalla regolazione della spirale a vite micrometrica con molla di ritegno a collo di cigno), dal primo Grande Complication da tasca del 1890, fino ad arrivare alle più note ed attuali collezioni da polso, come il Portoghese, l'Ingenieur (nel 1955 dotato del celebre calibro 85, con sistema di ricarica automatica Pellaton), i Fliegeruhr, l'Aquatimer, il Da Vinci, il Portofino. Per celebrare nel modo più rappresentativo il proprio 150° anniversario, la Casa di Sciaffusa, nel corso del prossimo Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra (15-19 gennaio), presenterà la collezione Jubilée, composta da ben 27 modelli in edizione limitata, nel contesto delle famiglie Portugieser, Portofino, Pilot's Watches e Da Vinci. Tra di essi, senza dubbio, spicca il Tribute to Pallweber Edition «150 Years», in oro rosso, nel quale ore e minuti sono espressi a «saltarello» a grandi cifre su dischi rotanti (piccoli secondi al 6), reinterpretando il sistema tecnico messo a punto per IWC dall'ingegnere di Salisburgo, Josef Pallweber, nel 1884 e basato su ruote dentate con particolari rientranze. Altro esemplare celebrativo di pregevolissima fattura è il Portugieser Constant-Force Tourbillon Edition «150 Years», realizzato in 15 esemplari con cassa in platino e quadrante laccato bianco, con meccanismo manuale (calibro 94805), riserva di carica di 96 ore (indicata al 4/5) e fasi lunari astronomiche (posizionate all'1), che necessitano della correzione di un giorno tra 577,5 anni; la particolarità più avvincente è all'interno della gabbia del tourbillon (bilanciere a inerzia variabile), ossia il dispositivo che consente di rendere costante la forza in arrivo dal bariletto al momento d'interagire con l'organo regolatore, aggiungendovi la visualizzazione dei secondi morti. E sono solo due su ventisette.

