Malena: "Il mio matrimonio? Una fake news"

Se c’è un personaggio che fa davvero notizia, quella è di sicuro Malena, una delle pornostar più amate, ma soprattutto un personaggio trasversale che piace anche ai non amanti del porno. Ieri su di lei è cominciata a circolare una notizia che è rimbalzata su tutti i social che raccontava che Malena si era sposata.

Non un’idea nata per caso, ma basata su una foto pubblicata da lei e poi rimossa in cui c’era scritto “just married” con la mano in primo piano che mostrava un anello. Subito si sono scatenate le supposizioni, visto che Malena era appena tornata dal Kenya e si è supposto che aveva deciso di sposarsi lì in maniera privata. Ma nulla di tutto questo e a rivelarcelo è stata proprio lei che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci chiarire la questione.

Malena ma ti sei sposata?

“No, era praticamente una fake news collegata al nuovo programma del Pancho dove praticamente per un'ora soltanto che è la durata dell’intervista, che poi uscirà sul suo canale Youtube, mette in giro una notizia per vedere la reazione del pubblico”.

E voi avete deciso per il tuo matrimonio?

“Sì si chiama la notizia "ammazza personaggio”, perché è una news ad effetto e noi dopo averci pensato un po’ abbiamo messo la notizia che io mi ero sposata”.

Quale reazione volevate ottenere?

“Pensavamo che i miei fan si sarebbero allarmati, che avrebbero detto: 'Ah no allora non farai più il porno'".

Ed invece cosa è successo?

“Tutto il contrario, mi hanno fatto gli auguri, ci sono stati messaggi carinissimi che mi sono arrivati sia da parte della gente che mi segue, sia dalle persone in generale è stata una cosa molto bella che mi ha emozionato”.

Ti ha sorpresa questa cosa?

“Devo dire la verità? Assolutamente no, ha sorpreso il Pancho, il conduttore che mi ha detto: ‘Per me questo era un esperimento anche per vedere come reagisce la gente, e devo dire che tu hai dei fan che ti vogliono molto bene ma soprattutto ti percepiscono come una persona vera’”.

Lui non ci credeva?

“Sì, pero carità, ma poi quando tocchi con mano le cose sono diverse. Io durante tutta la nostra chiacchierata lo avevo detto, come faccio sempre, che sono una persona ‘super super’ vera e la dimostrazione è stata lampante”.

Quindi niente abito bianco?

“Per il momento no!”

E di conseguenza non lasci il porno, così rassicuriamo i tuoi fan...