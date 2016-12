Come mantenersi in forma

«Abbi cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere», diceva l'imprenditore e autore Jim Rohn. E allora, dopo aver beneficiato direttamente dell'acqua termale Bormio Terme e QC Terme, come fare per prolungarne gli effetti benefici, una volta rientrati a casa? Il modo migliore è regalare o farsi regalare i prodotti cosmetici a base di acqua termale ed elementi naturali, un concentrato di benessere disponibile in varie forme.

Sul sito www.bagnidibormio.it, di QC Terme Bagni di Bormio, ad esempio, nella sezione «Cosmetics», potrete trovare interessanti proposte, a partire dallo Scrub Corpo Levigante, dalla proprietà levigante, antiossidante e rivitalizzante, composto con acqua termale, microgranuli di bamboo e complesso vitaminico in microsferule che favorisce l'eliminazione delle cellule morte dando alla pelle un aspetto satinato. Così come un dono molto apprezzato sarà il Latte solare viso-corpo - SPF 20 con acqua termale, consigliato per tutti i tipi di pelle, per ottenere un'abbronzatura rapida e uniforme, con proprietà mediamente protettiva con filtri solari Uva-Uvb. Andando, invece, sul sito www.bormioterme.it, il consiglio è di cliccare nella sezione «Shopping e Regala». Tra le varie proposte, merita un piccolo approfondimento la «Linea Cosmetica». Qui, sono stati pensati quattro diversi tipi di prodotto, ognuno specifico per venire incontro alle esigenze di pelli diverse. Così, i prodotti della Linea Cashmere (ad esempio il Siero Ialuronico Antietà) sono specifici per pelli mature che hanno perso la loro naturale elasticità, quelli della Linea Mirtillo (come la crema idratante lenitiva) sono indicati per pelli arrossate, fragili e sensibili, i cosmetici della Linea Ortica sono pensati per pelli impure e, infine, la Linea Uva è la risposta adatta per pelli adulte.

Per chi ama lo sci, ma anche il relax di una giornata alle terme, una proposta interessante è la Bormio Pass Sci & Terme, card realizzata in sinergia con i centri QC Terme Bagni Nuovi e Bagni Vecchi. Questa tessera, personale, valida dal 24 dicembre al 17 aprile 2017, è estremamente flessibile: si possono infatti acquistare da un minimo di 2 a un massimo di 8 servizi (a partire da 84 euro), da utilizzare come e quando si vuole (entro 8 giorni dalla data di acquisto). Quando si parla di servizi, si intende il singolo accesso giornaliero negli impianti di Bormio Skipass (Bormio, S. Caterina, S. Colombano), oppure il singolo ingresso giornaliero presso Bagni Nuovi o Bagni Vecchi.

La si può acquistare presso le biglietterie degli impianti sciistici o nelle strutture alberghiere convenzionate.

Per maggiori info www.bormio.eu/2014/10/bormio-pass-sci-terme/

ViPer