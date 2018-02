Il maresciallo Maccadò ha un caso tutto suo

La tentazione è stata forte e, dopo aver raccontato misteri e malcostumi della sua Bellano, Andrea Vitali avvia una miniserie poliziesca ambientata in quei luoghi. Ne è protagonista il maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò, già presente come personaggio laterale in La signorina Tecla Manzi, Olive comprese, Galeotto fu il collier. Il maresciallo dovrà riaccompagnare sul lago la bella Doris Brilli che ha adescato a Milano uno studente universitario. Da quella cattura scaturirà una singolare inchiesta che ha il profumo delle storie di Soldati, di Chiara e di Scerbanenco.

Luca Crovi