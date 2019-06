Mark Strand non richiede cultura ma culto lirico

Mark Strand è morto cinque anni fa, è fra i poeti americani più riconosciuti degli ultimi decenni, aveva il coraggio di dire che «la morte è il centro focale della poesia lirica» e che l'Ade «di tutti i luoghi, mi colpisce come il più poetico». S'ispirava a Rilke («Quel che provo quando lo leggo è un senso di innalzamento morale»), scrisse poesie per Leopardi e Brodskij («Ciò che resta del sé si sdipana/ oltre di noi, per cui il tempo è solo misura del frattempo»), ha compilato il poema Dark Harbor, di dantesca bellezza («Fra poco percorreremo l'oscurità incommensurabile/ e muta»), che resterà.

Davide Brullo