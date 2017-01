Martin Lutero Aneddoti e misteri 500 anni dopo

Cinquecento anni di Lutero. Esatti. Ci faranno i gadget? Nel bicentenario della Rivoluzione francese vendevano anche mutande con la testa di Luigi XVI stampata. Fin qui ne abbiamo visto la statuetta rossa (chissà perché) accanto al Papa all'udienza ai fratelli separati. Bello non era (Lutero, s'intende). Ma è vero che si fece monaco per non finire impiccato? È vero che non affisse mai le sue famose tesi? È vero che escogitò la sua «riforma» nel cesso? Sia come sia, all'anniversario bisogna andare preparati. Ecco un libro che non può mancare in casa.

Rino Cammilleri