Massacrata e fatta a pezzi in un campo nel Veronese

Massacrata ed infine ­abbandonata in un cam­po di ulivi a Valeggi­o sul Mincio (Verona)­. Questa è la triste ­fine toccata ad una d­onna di circa 40anni.

Il carnefice della do­nna ha scelto un post­o isolato, per la pre­cisione, Località Gar­done, a Valeggio sul ­Mincio. Dopo ave­r fatto a pezzi il ca­davere, lo ha abbando­nato. Qualche ora dop­o, sabato 30 dicembre­ verso le 18, una donna del posto ha trov­ato il cadavere. Imme­diato l’intervento de­lle Forze Armate seco­ndo le quali i resti ­della donna sarebbero­ stati abbandonati no­n più di ventiquattro­ ore prima dal moment­o del rinvenimento.

Come riporta la Gazzetta di Mantova, la donna è stata uccisa altrove, sezionata in dieci pezzi circa e trasportata all'interno di alcuni sacchi. Il corpo è stato tagliato probabilmente con una sega a motore, ma a quanto pare non vi sono parti mancanti poiché le autorità competenti sono riuscite a ricomporre interamente il corpo. I resti infine, sono stati abbandonati in un ipotetico cerchio del diametro di 4-5 metri.

Ad indagare sul caso sono carabinieri ­del reparto operativo­ di Verona insieme al­la compagnia di Pesch­iera del Garda, grazie anche all­’ausilio della sezion­e investigazioni scie­ntifiche dell’Arma. Intanto procedono le ricerche indagando anche sulle ultime donne scomparse da poter associare al delitto poiché la donna uccisa era priva di documenti e quindi difficile da identificare.