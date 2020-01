Cosa c'è dietro la foto di Archie e Harry

Anno nuovo vita nuova? Un detto che non calza a pennello per i membri della famiglia reale inglese. I rampolli di casa Windsor, come a Natale, anche per il primo giorno del 2020 si fanno la guerra sui social a suon di foto e di cartoline di auguri. Meghan Markle, come al solito, ruba la scena a Kate Middleton, pubblicando sul profilo Sessex Royal, un dolce video in cui vengono immortalati i momenti più belli tra Harry e suo figlio Archie. Un breve video che, immancabilmente, ha fatto subito il giro del web e come al solito a ha rubato la scena a tutti.

Solo qualche giorno fa, lo scatto familiare dei duchi di Cambridge aveva fatto incetta di like ma anche di diverse critiche, ora con il video di buon anno da parte di Meghan Markle, la foto di Kate viene subitaneamente eclissata. Ma, come riportano gli esperti, per una volta la mossa di Meghan non è stata poi così fuori luogo. Il video che è stato condiviso sui social non ha eclissato nessuno, non ha fatto altro che spostare l’attenzione da una duchessa a un’altra, tanto è vero che in molti credono che si è trattato di una mossa a fin di bene da parte della Markle. Durante le feste di Natale infatti, Kate è stata aspramente criticata per non essere apparsa nella cartolina regale, condivisa anch’essa sui social, e tutti hanno ipotizzato che quella foto non fosse altro che una conferma di una rottura tra i due. Indiscrezioni mai confermate, soprattutto perché quello scatto ha voluto simboleggiare ben altro per la Middleton. E ora il video di Meghan, pare mettere a tacere le voci, permettendo ai follower di dedicarsi a tutt’altro.

Il video in questione è molto dolce e, soprattutto, è molto sincero. Ritrae il Principe Harry e il piccolo Archie durante la loro vacanza lontano da Palazzo e in un cottage nel cuore del Canada, in cui si sono rifugiati per le prossime sei settimane. Un video che mette in mostra tutto l’amore tra padre e figlio, e che invia un messaggio di armonia e comunione per il nuovo anno. E proprio Meghan dovrebbe essere l’autrice del video, desiderosa di condividere tutto l’amore che prova per il marito e il figlio. Chissà se è stata una pura casualità la condivisione del video, oppure la faida tra le due duchesse è finita una volta per tutte.