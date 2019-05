Mel B ammette di essersi rifatta

Quando c'è da parlare, Mel B non si tira mai indietro. Anzi. Lei è sicuramente celebre per le sue rivelazioni. Infatti la Spice Girl, da poco tornata sul palco insieme alle colleghe, eccezion fatta per Victoria Beckham, per una storica reunion, ha confessato nel corso del talk show Life Stories di Piers Morgan di essersi rifatta: "Ho fatto qualche ritocchino qua e là. Se mi sono rifatta le tette? Sì, potete dirlo, ma in un modo più carino! Diciamo che ho aumentato il volume". Un'ammissione che ha provocato le risate tanto del conduttore quanto degli ospiti presenti in studio.

Mel B cancella il tatuaggio dedicato all'ex marito

Come al suo solito sincera, la 43enne Mel, con 3 figli e due divorzi alle spalle, ha poi candidamente ammesso di aver cancellato un tatuaggio dedicato all’ex marito Stephen Belafonte, con cui è ancora nel pieno di una guerra legale. Tattoo, incredibile ma vero, conservato gelosamente in un barattolo, in modo da non dimenticare i difficili anni vissuti al fianco di Stephen, che Melanie ha pubblicamente accusato di violenza domestica e ripetuti tradimenti.