A Milano la mini Expo del cibo

Dal 4 all'11 maggio Milano ospita «Tuttofood», fiera internazionale dedicata all'agroalimentare inserita nel progetto «Week&Food» che porterà per la prima volta i professionisti fuori dai cancelli del quartiere fieristico e organizzerà eventi in città allargati a un pubblico di appassionati gourmand, cittadini e turisti. «Un evento che sarà inserito nella settimana di incontri ed eventi dedicati all'alimentazione e durante la quale Milano si confermerà città del food» ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala. Dopo la positiva esperienza di Expo 2015, il cibo e la cultura della sana alimentazione torneranno quindi protagonisti in città, con eventi sparsi da Gae Aulenti ai caselli di Porta Venezia sul modello del fuorisalone.