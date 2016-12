Da Milano a Napoli

MILANO Gian Antonio Pisterzi (via Montenapoleone 17 3°piano) Un nuovo concept di barbiere che unisce tradizione dei gesti alla cura cosmetica del viso. Antica Barbieria Colla (via G.Morone 3) è considerato il più famoso e antico indirizzo dove recarsi per farsi fare una barba «come una volta». Dolce&Gabbana (Corso Venezia 13) Raccomandato e dedicato a chi ama il gusto dei due stilisti e vuole un look 100% Dolce&Gabbana. Acqua di Parma (via del Gesù 3) Un esclusivo servizio di rasatura in un ambiente chic che strizza l'occhio alle antiche barbierie. Tonsor Club (via Palermo 15) Gli anni 30 incontrano gli uomini moderni, qui fra musica e un bicchier di buon whisky il relax è assicurato.

BOLOGNA Barberia Marchi (Piazza Cavour 5) è un'istituzione per tutti i bolognesi, un mito e un punto di riferimento per gli amanti di questo rito. ROMA Antica Barberia Peppino (Via della Vite 62) Il luogo dove si tramanda l'arte della rasatura.

NAPOLI - Barberia Boellis (Vico Vetriera) Altra storica bottega del bel Paese, celeberrima a Napoli per i suoi 90 anni di storia alle spalle lanciò la prima fragranza maschile di alta qualità: Panama 1924.

Ilaria Batelli