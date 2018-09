A Milano il salotto della Maison

Il maestro orologiaio Jean-Marc Vacheron quando, il 17 settembre 1755, a Ginevra, assunse il suo primo apprendista, di certo, non immaginava che quel semplice impegno avrebbe segnato per sempre la storia del segnatempo. L'«atto di nascita» di una Maison che diventerà celebre nei cinque continenti e, dalla seconda metà del XX secolo, la più antica manifattura orologiaia ancora attiva oggi. Il suo messaggio di raffinatezza, precisione, cura dei dettagli e meticolosità realizzativa, intrinsecamente rivolto ad un pubblico cosmopolita di «connoisseurs», da sempre è veicolato commercialmente da chi condivide la medesima passione, tecnica ed estetica, per l'arte della micromeccanica legata al movimento delle lancette. In un simile contesto, un nome illustre in Italia, ma anche riferimento a livello internazionale è, senz'altro, Pisa Orologeria, attiva da oltre 75 anni, a Milano. All'inizio dello scorso luglio, la storica collaborazione tra Vacheron Constantin e Pisa Orologeria, si è evoluta, dando vita alla prima boutique della Maison ginevrina sul suolo meneghino, precisamente in via Verri 9, nel cuore del Quadrilatero della moda. Marco Pagani, Brand Manager Vacheron Constantin Italia ha affermato: «Desideriamo offrire alla clientela italiana, insieme a quella internazionale che abitualmente frequenta Milano, un contesto esclusivo in cui percepire a 360 gradi l'eclettico contenuto di modernità e tradizione che ci contraddistingue». E Maristella Pisa, Presidente di Pisa Orologeria, ha aggiunto: «La nuova Boutique Vacheron Constantin rappresenta uno strumento inedito di approccio e comunicazione che, ci permetterà di riservare alla nostra clientela un'esperienza unica».

La Boutique, disposta su due piani, è concepita con un'attenzione assoluta al particolare, nella logica dell'eccellenza che caratterizza ogni creazione della Casa ginevrina. Il piano terra è predisposto per accogliere l'esposizione delle collezioni rappresentative del savoir-faire orologiero della marca, mentre il piano superiore ospita un elegante spazio ispirato all'art de vivre Vacheron Constantin, dedicato agli appassionati di Alta Orologeria. Uno spazio (illustrato in foto), in cui immergersi in un'atmosfera di confronto e analisi, per confermare o cominciare il percorso di conoscenza di 263 anni di storia dell'orologeria.

