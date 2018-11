Aiuti in corsia per malati e famiglie Gallera: «I volontari eroi silenziosi»

Palazzo Lombardia ha ospitato la seconda edizione del Premio «#MAISoli», istituito dall'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, per dare merito al lavoro delle numerose associazioni sanitarie e sociosanitarie che operano nel sistema lombardo a supporto dei malati e delle loro famiglie. «#MAISoli - ha spiegato l'assessore - è un premio che ho voluto fortemente per ringraziare quell'incredibile esercito del bene fatto di tanti uomini e donne che quotidianamente dedicano parte della loro giornata e delle loro energie per aiutare gli altri. Sono degli eroi silenziosi, a volte quasi invisibili; con il loro lavoro danno un segnale forte, cioè che nessuno è mai solo nel dolore».

La presenza delle associazioni - ha aggiunto - è sempre stata una costante nel «mio girare sul territorio e nelle strutture ospedaliere, ecco perché ho voluto dare un riconoscimento ufficiale ed istituzionale a queste persone». E ancora: «Ho voluto che questo premio diventasse un appuntamento fisso, ogni anno, per dare evidenza e concretezza della costanza del loro lavoro all'interno degli ospedali». Ogni anno, in collaborazione con Asst, Irccs pubblici e Aareu, è individuata, tra quelle segnalate da ciascun ente, un'associazione alla quale assegnare un simbolico riconoscimento (una targa) per l'attività svolta nel corso dell'anno. In base all'attività prevalente le associazioni sono state suddivise in categorie: 1) «Con chi ha bisogno», attività di supporto psicologico e pratico alla persona e alla famiglia; 2) «Con i più fragili», assistenza continuativa di malati terminali, anziani o con disturbi mentali, persone in condizioni di particolari fragilità; 3) «Con i bambini»: perché anche in ospedale trovino sollievo, assistenza; 4) «Con la vita»: per aiutare a vincere la battaglia contro la malattia, associazioni attive in particolari ambiti clinici».

«Quest'anno - ha sottolineato - abbiamo istituito una commissione valutatrice chiamata ad analizzare le schede-attività delle associazioni. La commissione ha visto la rappresentanza della Dg Welfare, Telethon, Lilt Milano, Federazione nazionale infermieri, e la testata giornalistica il Giorno». Per rappresentare simbolicamente il valore dell'associazionismo sociosanitario, la scultrice Ilaria Beretta ha realizzato «La Stele della Solidarietà» che ha donato alla Regione e che è stata posizionata nell'atrio dell'ingresso N2 di Piazza Città di Lombardia. Come già nella prima edizione, grazie al contributo incondizionato di uno sponsor, anche quest'anno una riproduzione in miniatura della Stele è stata donata a tutte le associazioni premiate.