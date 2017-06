Alimenti, sport e vacanze: come allevare cani e gatti

Viviana Persiani

È sbagliato definirli «animali da compagnia», perché cani e gatti sono integrati e integranti nelle nostre famiglie, valorizzandone l'identità. Ecco perché vale la pena conoscere un mondo che rafforza il legame tra i proprietari e i loro amici a quattro zampe, rendendo la convivenza un'esperienza unica. Oggi e domani dalle 10 alle 19, al Parco Esposizioni di Novegro, sarà allestito «Quattrozampeinfiera», uno degli eventi più importanti dedicati a cani, gatti e i loro padroni, dove tutti si potranno divertire, imparando.

Alessandra Aspesi, organizzatrice della Fiera ne illustra le caratteristiche: «Si tratta di un'occasione di confronto e conoscenza del mondo del cane e del gatto tra allevatori, educatori, cinofili, veterinari, ma anche osteopati e nutrizionisti, che saranno a disposizione per far luce sui dubbi dei proprietari di animali e di chi invece pensa di adottarne uno. A ogni domanda, ci sarà un esperto pronto a chiarire incertezze. Lo scopo della Fiera è di informare, formare ed educare i proprietari di cani e gatti che potranno divertirsi, al fianco dei loro amici a quattro zampe, assistendo a esposizioni di razze, seguendo conferenze, eventi, shopping, corse all'aperto, giochi in acqua e grandi momenti di spettacolo».

I numeri sono impressionanti: nell'edizione 2016 in 22mila sono entrati a Novegro con i loro amici pelosi, tra i quali 6500 cani. «Fino al 2013, la Fiera richiamava solo aziende del settore, soprattutto pet food, integratori, prodotti per l'igiene, abbigliamento. Oggi sono in crescita i visitatori incuriositi da arte, sport e competizione». Ad esempio, visto l'approssimarsi delle vacanze estive e delle partenze, non tutti hanno pensato a come sistemare Fido o Fuffi. A «Quattrozampeinfiera» saranno presentate le soluzioni di viaggio ideali e si potranno conoscere le strutture meglio organizzate dove alloggiare, temporaneamente, i cagnolini oltre alle location dove sono accolti benevolmente riservando anche a loro l'opportunità di una vacanza in alberghi, B&B, agriturismi, villaggi vacanze.

Per gli esteti, imperdibile l'Esposizione internazionale felina dove razze rare come l'Exotic Shorthair, persiano con lo sguardo da orsacchiotto, gareggeranno per conseguire i vari titoli previsti dal protocollo del campionato. A proposito di bellezza, sarà allestito uno spazio dedicato alla cura del corpo dell'animale dove si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane e imparare tutto sulla sua igiene quotidiana. Per chi ama lo sport, i padroni potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani nelle varie attività, sportive, in compagnia degli istruttori Csen che faranno praticare discipline come il Disc Dog, l'Aqua Dog, il Rally obedience e altro ancora. Imperdibile l'Area Community dove sarà possibile incontrare i protagonisti delle più importanti comunità di Facebook e Instagram dedicate agli animali e confrontarsi con loro su argomenti di comune interesse relativi a cani e gatti. Per informazioni: www.quattrozampeinfiera.it E-mail: info@quattrozampeinfiera.it Telefono: 0362/334242