All'assalto di Gigi Hadid: si scatenano le teenager

Via Cusani, ore 14. Il traffico si blocca. È arrivata Gigi Hadid, la top model più amata dai social e centinaia di fan (molte minorenni), la aspettano davanti alla boutique Antonia. Giubbotto in tessuto tecnico, pantaloni di pelle, capelli a coda di cavallo, Gigi (dopo le tante foto con le fan) presenta sua ultima collezione «Tommy x Gigi», fatta di pezzi super sportivi che inneggiano alla velocità. Da oggi saranno in vendita proprio da Antonia, una delle boutique preferite delle milanesi chic, che per l'occasione diventa sede della nuova linea di Hilfiger.

Altra zona, altro pubblico: ieri il giovane designer di scarpe Giannico ha aperto il suo pop up store in via Borgonuovo 1 fra i fan e molti dei cosiddetti «influencer» (quelli che dettano le tendenza sui social). Poco lontano, in via Montenapoleone, Larusmiani ha cambiato (in parte) stile ospitando Attico, il marchio di Gilda Ambrosio, ex blogger di moda inserita da Forbes fra le giovani promesse, che ha aperto qui il suo pop up store. Questi giorni di Milano Moda Donna sono dedicati anche ai negozi «pop up», temporanei che aprono e chiudono, lanciano nuove collezioni e nuovi nomi e cambiano per una settimana i connotati delle vie dello shopping, con la complicità di Instagram e fashion blogger.

Ecco allora che in via Sant'Andrea, da Banner, altra boutique molto amata dalle milanesi chic, apre «La Double J», marchio di JJ Martin. L'ex giornalista di moda americana disegna abiti raffinatissimi realizzati con sete Mantero e stampe vintage. In questi giorni, in vendita da Banner chicche come il costume intero a maniche lunghe (da indossare anche come body). Ieri ha inaugurato anche la nuova boutique Valextra in via Manzoni, che non è un negozio «a tempo» ma cambia pelle ogni anno. Da ieri è un bosco incantato, grazie al progetto (ecocompatibile) del giapponese Kengo Kuma, che ha trasformato il negozio in una foresta utilizzando il tronco di un cedro libanese sezionato in oltre 100 pannelli, sui quali sono esposte le nuove borse, molto classiche e rigorose che si possono trasformare, vestendole con un piumino, o un copri-manico in cachemire. E mentre Ballin ha riaperto per un giorno una parte della Galleria Manzoni per presentare una collezione e una mostra fotografica che rendono omaggio alla «bellezza imperfetta» delle donne reali (anche scarpe e borse hanno piccoli difetti), Paula Cademartori ha inaugurato il suo nuovo pop up al terzo piano della Rinascente. In vendita le borse e le scarpe amate dalle appassionate di moda. Le stesse che ieri sera si sono ritrovate davanti all'ex ufficio elettorale del Comune in corso di Porta Romana (che presto sarà trasformato in un hotel 5 stelle) per vedere l'icona fashion Anna Dello Russo che ha lanciato un libro e messo all'asta alcuni ambiti pezzi del suo immenso guardaroba.