Alpi, rivive la traversata di Bonatti

Storie di Montagna. Storie di imprese e di uomini che hanno scritto pagine indimenticabili e che rivivono, eterne, in immagini e racconti. Storie che mercoledì 8 febbraio allo Spazio Oberdan torneranno a vivere perchè si tornerà a parlare di montagna con uno speciale omaggio a Walter Bonatti. Sarà infatti dedicato a lui il primo appuntamento di «Montagne stories», un calendario di serate a tema ideate da Meridiani Montagne e realizzate in collaborazione con Radio Popolare, Cineteca Italiana e CAI Milano.

Immagini d'epoca, musiche dal vivo, testimonianze inedite rese disponibili dalla Cineteca Italiana e dal periodico di Editoriale Domus che a Bonatti ha dedicato un'intera monografia: a raccontare una delle sue incredibili avventure, la traversata delle Alpi.

Tra il 14 marzo e il 18 maggio 1956, una gruppo di alpinisti scrive un'impresa senza precedenti nella storia delle Alpi. Sono Walter Bonatti e il tenente degli alpini Lorenzo Longo con alcuni compagni che via via condividono tratti del percorso. Facendo affidamento solo sulle loro gambe e senza mai aver preso strappi da mezzi meccanici, Bonatti e Longo riescono a portare a termine l'intera traversata in soli 66 giorni, percorrendo 1795 chilometri e coprendo 73mila metri di dislivello. Una avventura che diventa presto un'impresa, che si snoda lungo tutta la catena, dalle Alpi Giulie al Mar Ligure e che viene raccontata con immagini d'epoca, musiche dal vivo, racconti inediti e ospiti sul palco. Un viaggio speciale e doppio, perché seguendo le tracce di Bonatti potremo compiere, in parallelo, anche un viaggio nel tempo. Per questa occasione Bonatti dismette i panni dell'alpinista estremo da tutti conosciuto, e diventa un viandante della neve che ci porta attraverso la storia. La serata sarà un vero e proprio momento di spettacolo pensato per coinvolgere gli appassionati di ogni età e per capire insieme come, in sessant'anni, sono realmente cambiate le nostre montagne. I biglietti saranno acquistabili direttamente presso lo Spazio Oberdan. Per la prima serata è previsto un prezzo speciale di 2. Il secondo appuntamento è previsto per la sera del 8 marzo a tema Val Grande. Nel corso della serata verranno proiettate alcune preziose fotografie originali, parte del lascito che gli eredi di Bonatti (la famiglia Vicario), hanno conferito al Museomontagna di Torino. Un Bonatti mai visto, ancora giovane, sorprendente, che guarda al futuro con l'energia dei vent'anni. Con la voce di Claudio Agostoni e la musica dal vivo di Denis Biason.