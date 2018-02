Gli antifascisti «okkupano» la città

Mentre i centri sociali tengono Milano sotto scacco, Matteo Salvini rassicura. A una settimana dall'election day Regionali-Politiche, il leader della Lega riunisce decine di migliaia di persone in piazza Duomo, indossa la cravatta e abbassa i toni e il ritmo. E l'Italia che Salvini tratteggia è «un paese normale». Parlando dal palco ringrazia il governatore uscente Roberto Maroni (assente) e il presidente veneto Luca Zaia, cui lascia la parola, proprio come al candidato governatore del centrodestra lombardo Attilio Fontana, che arriva in piazza dopo un piccolo corteo con i militanti che non hanno dubbi sull'esito della sfida di domenica.

Intanto 1.500 «antifascisti» radunati in largo La Foppa, per lo più dei centri sociali Zam, Cantiere e Lambretta e di Milano in Movimento, manifestavano contro le iniziative del centrodestra e scatenavano la guerriglia. Sono andati in scena tafferugli e botte con la polizia.