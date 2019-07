Area B, via ai cantieri per altre 73 telecamere tutte attive entro l'anno

«Andiamo avanti tempestivamente per coprire il prima possibile tutti i varchi di accesso ad Area B». Il sindaco Beppe Sala ha approvato venerdì scorso in giunta l'acquisto del terzo e ultimo blocco di varchi elettronici necessari a completare il «cerchio» della ztl antismog partita lo scorso 21 febbraio con 16 telecamere (da via Anassagora a viale Sarca, via Rogoredo, Feltrinelli o Mecenate). L'investimento per 102 impianti che saranno posati e accesi tra il prossimo gennaio e ottobre 2020 ammonta a 3,9 milioni di euro. Ma in mezzo c'è la cosiddetta «fase 2», quella che interessa più da vicino cittadini e pendolari. Nei mesi scorsi era già partito l'acquisto di altri 73 varchi e nella prima decade di agosto partiranno i lavori per installare lungo il perimetro della ztl. Tutte le telecamere saranno accese entro fine anno, da agosto in avanti verranno attivate a gruppi, una quindicina al mese. La «corona» per essere completata deve arrivare a quota 192, e se tutto procede secondo cronoprogramma Area B arriverà a pieno regime a ottobre del prossimo anno. «Andiamo avanti spediti - conferma Sala - con l'idea di coprire tutti i varchi e gli ingressi prima possibile, ovviamente ci vorrà del tempo». Tra i 73 varchi di prossima attivazione ci sono ad esempio piazza Maggi (in direzione di via Spezia), piazza Sire Raul (arrivando verso il centro dalla direttrice di via Palmanova) o via Toffetti.

A breve potrebbero essere diffusi i dati del primo bilancio della ztl, sono già passati cinque mesi e tanti potrebbero avere già esaurito il «bonus» dei 50 ingressi liberi. Nella ztl non possono entrare dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, i veicoli diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e quelli a benzina Euro 0. E la misura si inasprirà già a partire dal primo ottobre, quando il divieto di accesso si estenderà ai veicoli diesel Euro 4 e ai ciclomotori e motocicli a gasolio Euro 0 e 1. E chissà che per allora non possa arrivare qualche concessione agli anziani, durante un incontro con i cittadini a Cascina Linterno poche settimane fa il sindaco aveva aperto alla possibilità di concedere agli over 65 che percorrono pochi chilometri all'anno in auto la possibilità di installare una «scatola nera» a bordo (come quella distribuita agli ambulanti dei mercati) che permetta di conteggiare e «abbonare» fino a un tetto massimo di chilometri incassare multe. Si vedrà. Il centrodestra ha contestato duramente una misura che limita la libertà di movimento e rischia di stangare ulteriormente i cittadini che incappano sotto le telecamere. Per Sala può convincere i pendolari ad abbonarsi ai mezzi pubblici, dai primi dati emersi lo scorso aprile dai passaggi sotto le telecamere c'era quello di un milione di city users al giorno contro una stima fino a quel momento intorno ai 600mila. Il sindaco ha assunto una decina di giorni fa la delega alla Transizione Ambientale e nell'ultima giunta il dg ha presentato una riorganizzazione della macchina che prevede la creazione di una direzione ad hoc. Viene creata anche la direzione Municipi e quartieri e Incassi e Riscossione, separata dal Bilancio per rafforzare il settore.