Arriva la pioggia e Milano diventa subito un lago

Dopo oltre un mese di siccità una copiosa pioggia ha invaso Milano, già all'erta per i livelli di inquinamento, alzati proprio dall'assenza di precipitazioni. Come ogni volta, tuttavia, la città si è allagata provocando disagi alla circolazione e creando non pochi grattacapi ai pedoni. Il sistema idrico mostra le sue crepe proprio in queste occasioni quando la rete stenta a trattenere lo scolo e inevitabilmente dai tombini esce acqua piovana che finisce per allagare le strade e i marciapiedi, creando pozzanghere profonde qualche centimetro e rendendo difficoltosi gli attraversamenti dei pedoni. A ciò si aggiungono anche i litri d'acqua sollevati dalle auto in transito in prossimità degli spartitraffico dove sosta chi è in attesa dei mezzi pubblici. La pioggia dovrebbe continuare ancora oggi, secondo le previsioni meteo, mentre a partire da domenica le condizioni dovrebbero migliorare volgendo timidamente al bello. Naturalmente, dopo l'acqua degli ultimi giorni arriveranno le nebbie, soprattutto se la temperatura dovesse alzarsi facendo evaporare l'umidità.