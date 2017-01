Arte e antiquariato a MaM sono giovani

MaM, Mostra A Milano Arte e Antiquariato, di scena a fieramilanocity dal 28 gennaio al 5 febbraio, apre le porte alle nuove generazioni e punta a coinvolgere i giovani organizzando incontri guidati gratuiti. I giovani dai 12 ai 19 anni potranno infatti partecipare a visite curate da Serenella Castri, storica dell’arte e autrice di saggi storici artistici, per poterscoprire e ammirare il mondo dell'arte, delle sue tecniche e degli artisti.

"Per i più giovani, un incontro con il mondo dell’antiquariato potrebbe essere non solo intrigante ma anche sorprendente per le ricche sfaccettature che vi sono contenute. – dice Serenella Castri –. A MaM saremo immersi in un mondo plurimo, interconnesso e stratificato, in un crogiuolo di stili, epoche, tecniche, dimensioni, materiali. E storie, tutte diverse una dall’altra. C’è una grande ricchezza, in questo microcosmo creato negli spazi di Fiera Milano, ma sta ad ognuno di noi dischiuderla per poterne godere e per poter nutrirsene".

MaM si presenta quindi come un appuntamento di qualità in grado di attrarre anche il pubblico junior che sarà il fruitore del domani, al quale verrà data l’occasione di apprezzare arte antica, antiquariato, design, grande decorazione. L’happening di arte che mancava a Milano e in Lombardia, terreno fertile per le realtà del collezionismo e dell’antiquariato in Italia.

"Stiamo lavorando al calendario di eventi e presentazioni inserito durante la mostra. – aggiunge Silvia Dalcò, organizzatrice e art director della mostra –. L’intenzione è quella di creare degli appuntamenti fissi, verso l’ora dell’aperitivo, capaci di risvegliare la città e attrarre i visitatori che, dopo una giornata di lavoro in ufficio, potranno gustarsi un aperitivo artistico in fiera godendo delle opere d’arte esposte e della gastronomia d’eccellenza”. Per questo è stato affidato a Peck, punto di riferimento milanese del buon cibo e del buon vino per i gourmand di tutto il mondo, la gestione dei punti di ristorazione.

Non solo. Altra novità da sottolineare è quella del nuovo approccio alla visita: il pubblico può entrare nei padiglioni di MaM più volte durante la settimana di mostra porché il biglietto di ingresso, per la prima volta in Italia nelle esposizioni di settore, costituirà una sorta di abbonamento e darà diritto all'ingresso ogni volta il titolare lo desidererà, per tutta la durata della manifestazione.

MaM avrà così un’anima aggregante. il visitatore potrà tornare in fiera per rivedere un’opera che lo ha rapito, per un aperitivo firmato, per ascoltare musica, per la presentazione di libri, per accompagnare figli o nipoti agli incontri per giovani. Per vivere questo happening di arte ogni volta che lo desideri.

MAM - Mostra A Milano Arte e Antiquariato

Date: dal 28 gennaio al 5 febbraio 2017

Orari di apertura al pubblico: dalle 11.00 alle 21.00

Dove: Padiglione 4 – fieramilanocity

Ingresso: Gate 5 – Porta Teodorico

Biglietto: 20 euro