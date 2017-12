Aspettando il Capodanno tra gospel e favole a teatro

Se c'è ancora qualcuno che pensa che tra Natale e Capodanno ci si possa riposare fermandosi qualche giorno nel dolce far niente si sbaglia, perchè i palinsesti offrono di ttuo e di più.

TEATRO E MUSICA

Fino a Capodanno al Blue Note è in scena il coro Gospel Angels in Harlem, è uno dei più importanti cori al mondo di questo genere. Fondato nel 1986 da Allen Bailey e formato da alcuni dei migliori cantanti e musicisti delle Black Church in Harlem, l'Angels In Harlem Gospel Choir si dedica da anni a diffondere la cultura afro-americana e la musica gospel così come si suona nelle Black Church. Da oggi al 31 dicembre al Teatro Fontana è in scena Yves Montand. Un Italien a Paris, con l'attore e fantasista Gennaro Cannavacciuolo: un vero e proprio docu-recital che, partendo dagli albori toscani dell'artista, arriva sino al suo tramonto parigino. Dal 28 al 14 gennaio al Teatro Litta il regista Corrado D'Ellia porta in scena Ludwig van Beethoven, il suo spettacolo sul genio musicale. Fino al 7 gennaio al Teatro Leonardo troviamo i Prodigi di Vanni De Luca, specialista delle meraviglie, un uomo che è riuscito a utilizzare il proprio corpo in modo straordinario grazie a un allenamento quotidiano e costante. Da oggi al 31 dicembre al Teatro Verdi Il Cielo in una pancia è il racconto comico di una donna, Alessandra Faiella, divisa tra la ragione, la testa e le emozioni.

MUSEI

Continua a Palazzo Reale la mostra che celebra Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) con una grande mostra monografica che ne evidenzia l'intero percorso artistico del pittore bohemien. Sempre a Palazzo Reale fino al 4 febbraio continua la rassegna dedicata a Giorgio Strehler, il grande regista teatrale, dal titolo «Strehler fra Goldoni e Mozart», una mostra-laboratorio a cura di Lorenzo Arruga, che gli è stato vicino come studioso di teatro e di musica. Infine al Diocesano dallo scorso 21 dicembre fino al 30 giugno 2018 i Musei della Rete Museale dei Sibillini presentano al pubblico milanese Capolavori Sibillini, Le Marche e i Luoghi della Bellezza, a cura di Daniela Tisi e Vittorio Sgarbi, in collaborazione con il Museo Diocesano. Una prestigiosa selezione di 56 opere, provenienti dai luoghi marchigiani colpiti dal terremoto del 2016.

BAMBINI

Queste vacanze natalizie sono da sempre dedicate soprattutto ai più piccoli, per cui non mancano le attrazioni nei musei e nei teatri della città. Al Poldi Pezzoli, oltre ai laboratori per bimbi dai 4 ai 5 anni e dai 6 ai 10, per i piccoli è a disposizione gratuitamente la scheda Kids Trail: un percorso alla ricerca di particolari delle opere nelle nuove sale. Anche il Museo della Scienza accoglie i bambini con un programma speciale fino al 31 dicembre e poi dal 2 al 7 gennaio, tra laboratori, visite guidate e mostre temporanee incluse nel prezzo del biglietto. Agli Arcimboldi si tengono cine-concerti dedicati ad Harry Potter dell'Orchestra Italiana del Cinema, il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all'interpretazione di colonne sonore. Sempre oggi e domani, ore 17, al Carcano va in scena tra attori, ballerini e pupazzi il Musical Il Canto di Natale di Sandra Bertuzzi, ispirato al racconto di Charkes Dickens. Al Piccolo Teatro Studio da oggi al 7 gennaio torna la Compagnia Marionettistica Carlo Colla &Figli con Hansel e Gretel, tratto dalla nota fiaba dei Fratelli Grimm: tara musiche, costumi e dolciumi, i Colla hanno rivisto la fiaba con un immancabile lieto fine (www.piccoloteatro.org). Giovedì al Nazionale va in scena I racconti di Masha, live show che porta in scena lo spin-off della più amata serie tv per bambini, Masha e Orso, tra l'allegria delle musiche, le scenografie digitali e il dinamismo delle coreografie.