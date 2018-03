Auto d'epoca in passerella a Mantova

Macchine d'epoca che passione. Si sono aperte le iscrizioni all'edizione numero 28 del Gran Premio Nuvolari, manifestazione internazionale per auto storiche in programma dal 13 al 16 settembre. La formula darà ai partecipanti la possibilità di vivere l'evento dedicato al «Mantovano Volante»: prove cronometrate al centesimo di secondo, prove di media, turismo di altissimo livello, strade e paesaggi mozzafiato e l'abbraccio delle migliaia di appassionati nelle affascinanti e storiche piazze d'Italia.

Convergerà a Mantova il mondo dell'automobilismo storico per celebrare la figura di Tazio Nuvolari: lo sportivo che più di ogni altro ha segnato la storia del XX secolo. Il percorso partirà da Piazza Sordello sullo sfondo unico di Palazzo Ducale. Gli equipaggi affronteranno i primi chilometri, giungendo alla sfida di apertura con il cronometro sul Circuito del Te sempre in Mantova e poi alla Fiera di Gonzaga. Dopo un intervallo a Villa Tagliata a Mirandola, le auto saranno impegnate lungo le strade appenniniche dell'Emilia Romagna e nella discesa verso l'Adriatico, con il transito da Pianoro, Brisighella, Predappio, Meldola, per giungere a Cesenatico.

La seconda tappa consisterà nella giornata più intensa del Gran Premio Nuvolari, un percorso completamente nuovo: dopo la partenza da Rimini, i concorrenti percorreranno la Marecchiese. A Sant'Agata Feltria si terranno le prime prove cronometrate. Poi di nuovo al via verso il passo di Viamaggio e Monte San Savino. In seguito, l'abbraccio con gli appassionati in piazza del Campo a Siena: uno dei luoghi più celebrati d'Italia. La terza e ultima tappa riporterà gli equipaggi verso Mantova, ma prima, cronometro alla mano, dovranno affrontare le ultime sfide, forse le più decisive per stabilire il vincitore. Partenza da Rimini, poi transito da Cesena, Meldola, Forlì e Faenza, ospiti della Scuderia Toro Rosso. A seguire, un classico: le prove del Circuito Ariosteo di Ferrara. Infine, il rientro in terra mantovana, attraverso Borgofranco e Ostiglia, per giungere all'arrivo, dopo 1050 chilometri. Le iscrizioni sono già possibili e vanno regolarizzate esclusivamente sul sito www.gpnuvolari.it entro e non oltre il 31 luglio. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse unicamente vetture fabbricate dal 1919 al 1972 munite di passaporto Fiva, fiche Fia, Asi, Aci.