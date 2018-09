Auto si ribalta, tre ventenni muoiono sul colpo

Una comunità sotto choc, quattro famiglie che non saranno mai più le stesse, il vuoto spiazzante lasciato in parenti, amici e conoscenti. Quello di ieri è stato un risveglio tragico per la Bassa Comasca. Intorno alle 3 di notte, infatti, in un incidente stradale avvenuto in via Madonna, a Guanzago (Como), lungo la provinciale per Appiano Gentile, sono morti sul colpo tre giovanissimi della zona. Che, a bordo di una Fiat 500 sono andati a sbattere contro il muro di recinzione di una villetta, in un impatto violentissimo. Si tratta di Alfonso Tolone, 19 anni di Fino Mornasco, che era alla guida della vettura e di due ventenni residenti a Guanzate, Michele Duchino e Alex Solovyev. Miracolosamente illeso un quarto ragazzo di 21 anni - che abita con la famiglia a Cadorago - estratto in stato di choc dai vigili del fuoco dal rottame che era ormai la Fiat 500. L'utilitaria bianca, infatti, è ridotta a un impressionante ammasso di lamiere accartocciate tra le quali per i pompieri è stato davvero un'impresa trovare un varco e tirar fuori il sopravvissuto nel minor tempo possibile. Il 21enne si sarebbe salvato solo perché sedeva sul lato passeggero, l'unico spazio dell'abitacolo che non è stato rovinosamente distrutto nello schianto. Ora è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo insieme a una donna di 46 anni rimasta coinvolta nell'incidente mentre si trovava per strada al passaggio dell'auto impazzita.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, la Fiat 500 su cui viaggiavano i 4 ragazzi - di ritorno da una serata trascorsa in compagnia - si è ribaltata più volte dopo essere uscita a forte velocità da una rotonda e aver urtato con una ruota un marciapiede, finendo quindi la sua corsa in un avvallamento dal lato opposto della carreggiata contro il muro della villetta.

La scomparsa improvvisa e in modo tanto drammatico dei tre ragazzi ha lasciato un profondo sgomento e tanta commozione. Michele e Alex, in particolare, erano molto conosciuti in zona anche perché avevano giocato a calcio per anni nelle giovanili della squadra locale, la Guanzatese. Una passione che condividevano da sempre anche con Alfonso, tifoso del Napoli.