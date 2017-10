Avevano 160 chili di droga: due arresti

Ben centosessanta chili di marijuana. Sono quelli sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Monza durante un servizio specifico di contrasto alla droga. I militari hanno così arrestato due albanesi, di 29 e 33 anni, incensurati ma ora accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di uno specifico servizio iniziato nel Monzese e conclusosi a Milano, in zona Lambrate, i militari hanno infatti intercettato e bloccato il 33enne mentre scaricava in un box della zona 22 scatoloni ricoperti di cellophane contenuti in una monovolume appena arrivata e «ricevuta» in strada dal complice. I militari hanno appurato che si trattava appunto di 160 chili di marijuana, pronta a essere smerciata al dettaglio.

Mentre entrambi gli arrestati venivano rinchiusi a San Vittore e ancora stanno andando avanti le verifiche per determinare l'origine e la destinazione dello stupefacente, nella cantina del 29enne, a Legnano, sono stati rinvenuti altri 11 chili e mezzo di droga.

Intanto a Ronco Briantino, in provincia di Monza e Brianza, i carabinieri della stazione di Bernareggio hanno controllato in un giardino pubblico un altro incensurato, stavolta uno studente italiano di 16 anni. Il giovane, che ha esibito ai militari una carta di identità contraffatta, è stato perquisito e trovato con sei stecche di hashish di un peso totale di circa 30 grammi. Il giovane aveva inoltre 105 euro, ricavati dallo spaccio. Finito in manette accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il ragazzo è stato portato dai militari al Centro prima accoglienza dell'istituto penale minorile «Cesare Beccaria» di Milano.

Sempre durante il servizio mirato del fine settimana i carabinieri di Cornaredo hanno controllato sul posto, in via della Repubblica, una Renault sulla quale c'erano due marocchini di 26 e 32 anni, entrambi clandestini e che già, dall'esito della verifica in banca dati, risultavano aver violato la normativa sugli stupefacenti. I militari hanno così perquisito il nordafricano. È così che hanno trovato 50 «palline» di cocaina, circa 30 grammi in tutto, oltre a 1.850 euro. I due sono stati arrestati.

Teneva la droga all'interno delle scarpe riposte in un mobiletto invece un pregiudicato italiano di 43 anni che abita a Cormano e che pure è finito a San Vittore. Per la precisione i carabinieri della stazione locale hanno rinvenuto 765 grammi di cocaina nonché 150 grammi di hashish, questi ultimi nascosti in un armadio assieme al materiale per confezionare lo stupefacente e a 360 euro in contanti.

Da gennaio i carabinieri del Comando provinciale hanno arrestato 860 persone e sequestrato 1600 chili di droga e 1400 piante di cannabis.