La bella estate al Castello rispetterà l'ambiente

Marta Calcagno Baldini

Le locandine pubblicitarie non sono ancora pronte («ci stiamo impegnando per coprire il ritardo»), anche se venerdì prossimo, il 7 giugno, Antonella Ruggero con la Civica Orchestra di Fiati di Milano darà il via, all'Estate Sforzesca 2019, «L'appuntamento estivo cittadino più lungo all'interno di una sola sede» dice Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune. Più lungo e più moderno, nel senso di ecologico: tutto il Festival, infatti, sarà ecosostenibile. Basti pensare che nel Cortile delle Armi sarà presente per la prima volta dal 2013, anno della prima edizione, un punto bar ristoro, aperto anche durante gli spettacoli, che sarà rigorosamente «plastic free»: bandite bottigliette, sacchetti e piatti di plastica usa e getta, e acqua fresca «del sindaco» a disposizione di tutti. Le consumazioni saranno servite in contenitori in materiali rinnovabili e compostabili, potranno essere gettati tra i rifiuti organici (attenzione: addirittura Legambiente sarà presente con il suo staff di volontari che forniranno spiegazioni per ridurre l'impatto ambientale). In un Castello quindi rigorosamente sostenibile sono pronte a partire 82 serate, tra musica, danza e teatro, che copriranno tutta la stagione estiva fino al 25 agosto (di cui 60 a pagamento, ma «a prezzo calmierato» e 22 gratuiti). La musica sarà l'arte più presente, con le sue 62 date per ogni tipo di gusto, dalla classica, al jazz fino al rock, pop, gospel, il punk e l'elettronica. Domenica 9 giugno, ore 21, Alberto Fortis e la Milandony Melody Band celebreranno i 40 anni del disco d'esordio del jazzista e allo stesso tempo lanceranno il suo nuovo singolo «MamaBlu», che tratta il tema dell'immigrazione e l'integrazione. Se il 10 luglio, ore 21,30, la Dual Band fa rivivere la meteora dei Beatles con una serata-racconto, tra musica e parole, il 20 luglio, ore 21.30, la band newyorkese Too Many Zooz (che ha prodotto l'ultimo album di Beyoncè) porta a Milano il suo jazz di strada con virate nel mondo elettronico. L'Orchestra sinfonica «Giuseppe Verdi» sarà protagonista del Ferragosto con la serata «Fuochi d'artificio», mentre il palco allestito nel Cortile del Castello ospiterà ben 17 lavori teatrali e di danza, in un'area spettacolo, con i suoi 500 posti a sedere, che quest'anno è stata rimodernata per raggiungere una capienza di circa 2mila posti in piedi: da «Lionardo», il 10 giugno, con Michele Placido, fino a una classica «Apologia di Socrate» di Platone, ma recitata in lingua inglese il 7 agosto, ore 21, da Kerkis. Antico Teatro in Scena. Il 25 agosto, in occasione della serata conclusiva della rassegna, si terrà l'evento «Climate X Life», con diverse rock band e associazioni ambientaliste del nostro territorio che si uniscono per lanciare un chiaro messaggio di attenzione all'ambiente.