Berlusconi: Fi voterà «Sì» «Meno tasse in Lombardia»

Tutti per il Sì. Assessori e consiglieri regionali, sindaci, presidenti e consiglieri di Municipio. E poi il video-messaggio finale del leader Silvio Berlusconi, impegnato in un'altra iniziativa a Ischia ma convinto che il referendum di domenica sia «l'occasione di dare il via ad un processo di revisione concordata degli assetti dello Stato, che consenta alla nostra Regione di essere ancora più efficiente e di crescere meglio e più in fretta, al servizio dei cittadini lombardi», quei lombardi che «con la vittoria del Sì al Referendum avranno come conseguenza di essere gravati da minori tasse». Forza Italia ha sancito così, con tutti i suoi eletti riuniti al teatro San Carlo, il coronamento di una mobilitazione straordinaria che nelle ultime tre settimane ha visto organizzare 130 eventi in tutta la Regione.