Bimbo caduto dalle scale a scuola, via al procedimento per accertare la morte cerebrale

È stato avviato il procedimento per accertare la morte cerebrale del bimbo di 6 anni, precipitato dalla tromba delle scale, in una scuola di Milano, lo scorso 18 ottobre.

Secondo quanto ricostruito, il bambino sarebbe precipitato di ritorno dal bagno: si sarebbe sporto dalla ringhiera, precipitando dal secondo piano, giù per la tromba delle scale, fino al piano -1. Le sue condizioni erano già disperate non appena è stato soccorso: la caduta, infatti, aveva procurato al piccolo un grave trauma cranico e la frattura del bacino. I medici, inoltre, avevano riferito circa gravi lesioni agli organi interni. Dopo una lunga operazione, che mirava a ridurgli l'ematoma al cervello, il bimbo era stato spostato nel reparto di Rianimazione.

Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri, i tecnici dell'Ats di Milano e quelli del dipartimento sulla sicurezza negli ambienti di lacvoro, per accertarsi che le strutture fossero a norma. La procura di Milano aveva aperto un'inchiesta per lesioni colpose, accertandosi sulla regolarità dei presidi di sicurezza della scuola. Per il momento, ancora nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati.