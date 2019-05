Bollette, mutuo, rifiuti. I milanesi spendono il 20% più della media

I milanesi spendono mediamente 444 euro all'anno per assicurare l'automobile, il 3 per cento in più della media lombarda. Per mantenere un'abitazione arrivano a pagare in media oltre 13.560 euro all'anno (1.130 al mese) tra bollette, manutenzione, rate del mutuo e tassa sui rifiuti, il venti per cento in più della media nazionale (che si ferma a 11.304 euro, 942 al mese). I residenti possono consolarsi sapendo che la città più costosa è Roma, dove la spesa media è di 14.628 euro nell'arco dei dodici mesi e anche fiorentini e bolognesi sono messi peggio, pagano rispettivamente 13.860 euro e 13.824 euro l'anno (1.155 e 1.152 al mese). Le città dove si può risparmiare di più invece sono al sud, a Napoli la spesa per mantenere casa si ferma a 9.324 euro e a Palermo persino meno, 8.208 euro. Bene anche Bari dove si spendono 9.324 euro. Andando nel dettaglio, a Milano si spendono in media 753 euro al mese per il mutuo, circa 351 per le utenze e la manutenzione ordinaria (la cifra può schizzare ovviamente con quella straordinaria), 26 al mese per la Tari.

Cosa succede nel resto d'Italia? La media nazionale per quanto riguarda la spesa del mutuo è di 605 euro, quindi per i milanesi si tratta di metterci 148 euro in più, anche se secondo i dati distribuiti da Facile.it va peggio anche in questo caso a Roma (864 euro), Firenze (777 euro) e Boogna (770 euro). I mutui più bassi si pagano a Palermo se la media mensile è di 430 euro, 323 in meno rispetto a chi vive sotto la Madonnina. Per le bollette e la manutenzione invece Milano «batte» la Capitale, con 351 euro di media contro i 322 versati dai romani. Si registra un picco però a Torino, la spesa sale a 381 euro, mentre Cagliari questa volta si scopre capoluogo del risparmio per le utenze di casa (224 euro). E se la tassa sui rifiuti sembra già un salasso sotto la Madonnina, ci si può consolare con il confronto (in negativo) questa volta di Cagliari, dove la Tari costa quasi il doppio, 42 euro.

Per aiutare i milanesi a tagliare i costi per la casa e l'auto il portale Facile.it, che mette a confronto le compagnie di assicurazione e gli operatori sul territorio italiano, ha organizzato per oggi e domani nello store di corso di Porta Romana 90 (dalle 9 alle 19) le giornate del risparmio, i cittadini potranno sottoporsi ad un check up gratuito delle spese di casa, i consulenti specializzati studieranno il profilo e forniranno le chiavi per abbassare i costi.

Da un'analisi svolta nel 2018 è emerso che l'89 per cento degli italiani non consoce ad esempio i propri consumi energetici, mentre «esserne coscienti - ha dichiarato l'ad Mauro Giacobbe - è fondamentale per fare uan scelta consapevole riguardo al fornitore di luce e gas». La sceltagiusta «può tradursi un un risparmio mensile consistente».