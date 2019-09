Bologna, buttato a terra, rapinato e minacciato di morte

Una rapina violenta avvenuta alla fermata dell'autobus di via Irnerio a Bologna dove un uomo è stato prima buttato a terra e poi rapinato di tutto ciò che aveva addosso. Immediata la chiamata al 113, gli agenti intervenuti hanno trovato un ragazzo moldavo del 2000 a terra. Lo stesso ha raccontato che è stato buttato a terra e picchiato da due persone di colore successivamente fuggite in direzione Piazza VIII Agosto. Ha tentato l'inseguimento prima di chiamare i soccorsi ma uno dei due rapinatori si è voltato verso di lui con un coltello in mano e gli ha detto: " Se continui a seguirci ti ammazzo " si legge sul Bologna Today.

I poliziotti sono riusciti ad acciuffare uno dei due banditi, mentre è caccia per l'altro. L'arrestato è stato subito condotto all'interno del carcere della Dozza. Una volta portato in commissariato è emerso che lo stesso aveva già vari precedenti penali legati alla droga e alla detenzione illecita di armi. Ora pende sulla sua testa un'accusa di rapina aggravata mentre è stato intervistato per riuscire a capire dove possa essersi nascosto il socio. L'arma con il quale il ragazzo è stato minacciata è stata ritrovata nelle mani del gambiano arrestato: un coltello lungo circa 7 cm.