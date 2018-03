È caccia all'ultimo voto per Regione e Parlamento

Alberto Giannoni

Un giorno di campagna elettorale e poi silenzio, prima del giorno della verità. È caccia all'ultimo voto, sul fronte delle Regionali e delle Politiche, che si celebreranno in un'unica giornata, dopodomani, prima dello spoglio che impegnerà gli scrutatori nella notte fra domenica e lunedì e poi il pomeriggio del 5.

Oggi sarà il giorno delle feste conclusive. Ieri il candidato del centrodestra Attilio Fontana ha incontrato AgriLombardia a Gorgonzola, quindi ha visitato Legnano e ha concluso la giornata a Como e poi con una cena a Erba. Oggi alle 17.30 la chiusura dell'intera campagna all'Auditorium di Bonola con il segretario della Lega Matteo Salvini.

Alle 17, una delegazione dei candidati alle politiche di Forza Italia che corrono in Lombardia chiuderà la campagna in Largo Cairoli a Milano. Ci saranno la coordinatrice regionale Mariastella Gelmini, e poi Paolo Romani, Laura Ravetto, Lara Comi, Stefano Maullu, Michela Vittoria Brambilla, Luigi Pagliuca, Cristina Rossello, Valentina Aprea, Adriano Galliani e Giusy Versace. Dalle 14 alle 19 Forza Italia sarà presente anche in 15 piazze con banchetti e gazebo. Fratelli d'Italia ieri ha riunito i suoi dirigenti in piazza San Carlo. «Siamo agli sgoccioli» della campagna elettorale e «credo che Fratelli di Italia sia il collante del centrodestra. Era il nostro obiettivo» ha detto Ignazio La Russa, durante la conferenza stampa insieme a Magdi Allam, che ha presentato brevemente il suo nuovo libro «Il Corano senza veli». Il candidato del Pd Giorgio Gori sarà al «Franco Parenti» insieme al sindaco Beppe Sala e all'ex sindaco Giuliano Pisapia. «Credo che abbia fatto veramente tutto quello che poteva fare» ha detto Sala, anticipando che «bisogna guardare tre cose. Il risultato delle Politiche, il risultato delle Regionali e in generale quello che succederà a Milano». Gori spera nel voto «utile» e magari «disgiunto». Spera cioè che a sinistra qualche elettore di liste che non lo appoggiano scelga lui come candidato presidente. Ma da «Liberi e Uguali» ritengono che il voto disgiunto sia un tecnicismo che possa riguardare pochissimi addetti ai lavori. Quanto al voto utile, «l'unico voto utile è quello per Leu e per Rosati» tagliano corto dal movimento, e intanto si preparano all'ultimo impegno della campagna elettorale, alle 19 al Circolo Arci Corvetto con la presidente della Camera Laura Boldrini. A sinistra corre anche Massimo Gatti, per la «Sinistra per la Lombardia». A destra Angela De Rosa (Casapound), mentre su posizioni autonomiste è Giulio Arrighini (Grande Nord). Per i 5 Stelle, ieri a Sesto San Giovanni è stata celebrata la «Maratona5Stelle Night», la festa di chiusura della campagna regionale dei grillini, che candidano Dario Violi.