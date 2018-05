Da Cambi è un'asta di big, all'incanto 450 opere

La casa d'aste Cambi trasloca nella nuova sede e inaugura i locali con una sessione in cui saranno messi all'incanto pezzi di arte moderna e contemporanea martedì.

I numerosi lotti in catalogo saranno esposti da oggi a lunedì. In due tornate, divise tra mattina e pomeriggio, verranno battuti oltre 450 oggetti provenienti in maggior parte da collezioni private. Tra queste, un nucleo viene dalla collezione di Arturo Schwarz nel quale figurano molte opere di artisti israeliani, testimoni di tre generazioni: quella di Joseph Zaritsky, Yehezkel Sareichman e Arie Aroch, pionieri del modernismo, quella di autori nati tra il '20 e '30, rappresentanti delle correnti surrealiste o informali, come Menashe Kandishman, Ori Reisman, Aviva Uri, Ofer Lellouche e Moshe Kupferman, e quella dei nati nel secondo dopoguerra, interpreti della contemporaneità, come Sam Havadtoy, Pinchas Cohen Gam e Simcha Shirman. Nella stessa collezione opere uniche o multipli di Man Ray, Daniel Spoerri, Alik Cavaliere, Mimmo Paladino, Giorgio Griffa, Gianfranco Barucchello, Lucio Del Pezzo, Enrico Baj. Altra raccolta da segnalare è quella di un importante collezionista romano con opere di Rotella, Pistoletto, Dorazio e Schifano.