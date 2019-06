Camion distrutto da un rogo

Traffico in tilt e sicurezza a rischio ieri pomeriggio lungo la tangenziale ovest, in direzione nord, proprio nelle adiacenze dell'uscita «San Siro» davanti all'«Acquatica Park». Un tir per il trasporto di ricambi per automobili è andato a fuoco. Le fiamme sono originate dal motore, quindi hanno coinvolto anche il carico.

A lanciare l'allarme è stato proprio il conducente del mezzo che, fortunatamente illeso, è sceso dal mezzo che bruciava e ha chiamato il 115.

Erano le 16.50. Tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono partite per domare le fiamme e mettere in sicurezza la carreggiata coinvolta nel rogo del camion, ma il traffico stradale dell'orario di rientro dal lavoro ha ostacolato i soccorsi. I pompieri sono rimasti bloccati in tangenziale e sono stati costretti a rallentare le operazioni di spegnimento.

Una volta sul posto però l'incendio è stato domato in pochi minuti anche se il fumo sprigionatosi dal carico andato a fuoco aveva creato non poche difficoltà e timori non solo a coloro che transitavano in quel momento in tangenziale ma anche agli stessi vigili del fuoco impegnati sul posto.

Lunedì pomeriggio, sempre sulla tangenziale ovest, un altro camion era andato a fuoco all'altezza di Baggio, in direzione di Cesano Boscone.

PaFu